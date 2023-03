Biodigestore della Granda, la voce del 'no': "Vogliamo coerenza, chiarezza e dati. Aspettiamo da 4 anni""

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Franco Dini, membro del comitato 'NO al biodigestore a Borgo San Dalmazzo", che risponde alla lettera sottoscritta da 15 dei 18 sindaci favorevoli al progetto (pubblicata dal nostro giornale).



***

Gentile direttore,

il problema del biodigestore a Borgo è complesso e molto articolato ma in questa sede desidero affrontarlo rispondendo solo dal punto di vista ambientale, per ragioni di spazio.



Parto dall'affermazione: “Un finanziamento che premia la sostenibilità ambientale del progetto e più in generale offre una grande opportunità al territorio del quadrante cuneese”. Cari Sindaci, è da più di tre anni che cerchiamo di evidenziare le criticità ambientali di “questo” biodigestore, in “questo” luogo (San Nicolao) e il fatto di non essere “baricentrico” al quadrante cuneese (per usare vostra terminologia). Da più di tre anni chiediamo chiarimenti rispetto alla “sostenibilità ambientale”, senza alcuna risposta. Ora, dopo tutto questo tempo, ripetete nuovamente uno “slogan” (sostenibilità ambientale) senza entrare nel merito della questione.



Se volete parlare di sostenibilità ambientale dovete rispondere a noi e ai cittadini con dati precisi. Per esempio, gli odori non scompariranno perchè il pre-biodigestore (ricevimento dell’organico) e i passaggi del post-biodigestore (digestato liquido e solido) rimangono immodificati rispetto all’esistente. Ci sarà un peggioramento della qualità dell'aria con aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera dovuto al passaggio da biogas a biometano (Upgrading). Aumento della rumorosità (specie nelle ore notturne). Siamo in piena crisi idrica e un biodigestore di 40.000 tonnellate aumenterebbe il consumo d'acqua da 4.000 mc/anno attuali a 20.000 mc/anno (cinque volte di più secondo i dati forniti dalla Acsr, che pensiamo, addirittura insufficienti). E ricordiamo: un metro cubo corrisponde a 1.000 litri d'acqua.



Dopo un investimento di 14.136.000 euro (secondo una vostra stima) il digestato liquido, conosciuto come percolato, diminuisce del 30% (affermazione di Acsr) rimanendo per tanto il 70% della problematica attuale, tale e quale. San Nicolao ha vincoli paesaggistici, urbanistici e idrogeologici mai studiati e approfonditi, fino alla relazione dell’assessore all’ambiente di Borgo che li ha evidenziati puntualmente.



Voi stessi affermate che "il progetto, di valenza provinciale". Sottoscriviamo la valenza provinciale, peccato che due dei quattro Consorzi che compongono la provincia non siano disponibili a conferire l’organico a Borgo. Proprio per questo abbiamo tutto il diritto di pensare che i rifiuti organici potrebbero o dovrebbero arrivare da fuori Provincia o da fuori Regione. Diventa molto difficile interpretare quando scrivete: “l’agibilità sul mercato per attingere conferimenti anche da altri consorzi". E in seguito voi stessi dite: “per la realizzazione di quest’opera strategica a servizio pubblico dell’intera provincia”. Ci sembra abbiate le idee abbastanza confuse. Cosa volete dire con: “o da altri consorzi…o dall’intera provincia”? Da dove arriveranno?



Per favore, vi chiediamo coerenza, chiarezza e dati precisi. Che è quello che stiamo aspettando dal 19 novembre 2019, serata della presentazione di questa idea geniale: un biodigestore da 40.000 tonnellate per il bene dai borgarini! Mi risulta che nessuno dei 18 sindaci convinti che il biodigestore sia una grande opportunità abbia mai manifestato l’intenzione o la richiesta di realizzarlo nel proprio comune.