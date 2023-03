Bra, l’Arma dei Carabinieri ha celebrato il precetto pasquale ai Salesiani

Nella mattina di oggi, martedì 14 marzo, i Carabinieri dei Reparti di stanza nella sede di Bra, fedeli alle tradizioni, si sono riuniti in preghiera per onorare in modo semplice, ma molto significativo il precetto pasquale.

La messa è stata celebrata nella cappella dell’Istituto Salesiano “San Domenico Savio” e officiata dal cappellano militare della Legione Carabinieri Piemonte Valle d’Aosta, don Diego Maritano, che ha espresso riconoscenza a tutte le donne e gli uomini in divisa, indicandoli quali operatori di pace per l’impegno che quotidianamente profondono al servizio della comunità.

Presente una rappresentanza della Compagnia di Bra, a cui si sono unite delegazioni dei Reparti territoriali dipendenti (Stazioni di Bra, Canale, Cherasco, La Morra, Monforte d’Alba, Narzole, Sommariva del Bosco e Sommariva Perno).

Tra i banchi anche il personale in congedo delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, con la loro partecipazione, testimoniano il saldo legame esistente tra le vecchie e le nuove generazioni di militari animati dai medesimi valori.

Prima della solenne benedizione, con la recita della preghiera del Carabiniere elevata alla patrona “Virgo Fidelis”, i militari presenti hanno ribadito il loro giuramento con un pensiero ai colleghi caduti in servizio, ai quali la Benemerita dedica sempre un’attenzione speciale.