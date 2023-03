Bra: ricevuto in Giunta il professor Valter Manzone

Nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, la Giunta comunale di Bra ha ricevuto il professor Valter Manzone, per oltre un quarantennio formatore presso il CNOS-FAP salesiano di Bra, di cui ha ricoperto negli ultimi sette anni anche il ruolo di direttore. L’appuntamento era mirato a salutare l’insegnante da poco andato in pensione e ringraziarlo per il lavoro svolto in questi anni.

“Il professor Manzone – commenta il sindaco Gianni Fogliato – è da tempo un punto di riferimento del mondo della scuola braidese, oltre che del volontariato visto il suo ruolo all’interno del Lions Club Bra e della Confraternita dei Battuti Neri. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per la comunità e ci auguriamo che il suo impegno prosegua, anche se ovviamente con modalità diverse”.