Carrù, revocata ordinanza di non potabilità dell’acqua

A distanza di alcuni giorni dalla misura ( leggi qui ) è stata revocata l’ordinanza con la quale il sindaco di Carrù Nicola Schellino aveva disposto la non potabilità dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale.



"In data odierna – scrive il primo cittadino –, vista la nota pervenuta oggi dall’Asl Cn1 – Dipartimento di Prevenzione SC Servizio Igiene e della Nutrizione – la quale riporta il report degli analitici riferiti al parametro 'nitrati' dei campioni di acqua prelevati presso via Ospedale e frazione San Giovanni, ho provveduto a emettere la revoca dell’ordinanza di non potabilità dell’acqua della rete idrica di Carrù. Entrambi i campioni e le analisi condotte sulla rete idrica hanno evidenziato il rispetto dei valori limiti per i nitrati, certificando la conformità dell’acqua. L’acqua pertanto è ora potabile".