Certificazione Casaclima per la scuola dell'infanzia “Fillia”, un edificio ad energia zero

La nuova scuola infanzia “Fillia”, aperta nel quartiere S. Paolo a settembre 2021, ha conseguito la prestigiosa classificazione CasaClima, un riconoscimento che va ben oltre la normale classificazione energetica prevista dalla normativa nazionale.

La classificazione CasaClima (nata per incentivare gli abitanti dell’Alto Adige a costruire edifici molto efficienti in termini energetici per elevare la qualità costruttiva ed abitativa e per la salvaguardia dell’ambiente montano) avviene per tramite l’Agenzia CasaClima, un ufficio pubblico della Provincia di Bolzano che nel 2002 ha ideato un protocollo di qualità diventato obbligatorio solo in Alto Adige.

Questo protocollo si è poi diffuso, in maniera volontaria, in tutta Italia ed assicura un’alta qualità costruttiva ed abitativa.

Il protocollo prevede, infatti, una progettazione raffinata con stringenti parametri di efficienza finalizzati a ridurre al minimo il fabbisogno energetico dell’edificio, come la minimizzazione delle perdite (grazie a una coibentazione efficace, all’ottima tenuta all’aria e all’eventuale installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata), la massimizzazione degli apporti solari da progettazione bioclimatica (come il corretto orientamento solare e un’appropriata posa delle vetrate) ed impianti termici che producano l’energia necessaria utilizzando preferibilmente fonti energetiche rinnovabili.

Assieme al Certificato CasaClima, è stata anche rilasciata una targhetta con l’indicazione della classe raggiunta, che è stata posta all’ingresso della scuola.

«Un altro riconoscimento importante – dichiarano la Sindaca Patrizia Manassero, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Serale e l’Assessora ai Servizi educativi e scolastici Paola Olivero – che conferma la nostra attenzione verso il tema del cambiamento climatico. Anche se l’attuale normativa sulla classificazione energetica degli edifici non richiede soluzioni di qualità costruttiva per l’involucro, noi abbiamo voluto, sin dalla fase di progettazione dell’intervento, mettere in campo tutte le soluzioni possibili per realizzare un edificio con un fabbisogno energetico quasi nullo, con una notevole riduzione delle emissioni in atmosfera di gas clima-alteranti come la CO2. La cosa che ci fa più piacere, infine, è che questo riconoscimento sia arrivato per una scuola… un bel segno per le giovani generazioni che frequenteranno l’istituto.»

Nell’immagine allegata la Sindaca Manassero e gli Assessori Serale e Olivero, con la targa, davanti all’ingresso della scuola dell'infanzia “Fillia”