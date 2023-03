Cuneo, Scrittorincittà prepara l'edizione del quarto di secolo sul tema "argento vivo"

Dal 15 al 19 novembre 2023 torna a Cuneo Scrittorincittà, in una versione davvero speciale del festival. Si tratta infatti dell’edizione numero 25.

Ogni anno scrittorincittà ha avuto un tema che ha fatto da ispirazione ai numerosissimi incontri (mediamente tra 150 e 200 in ogni edizione). In 25 anni, sono stati questi i titoli: Letterature tra nord e sud (1999), Il viaggio e il sogno (2000), Isole (2001), Paure (2002), Confini (2003), I luoghi della libertà (2004), Passioni (2005), Passaggi (2006), In questo preciso momento (2007), Ai bordi dell'infinito (2008), Luci nel buio (2009), Idoli (2010), Orizzonti verticali (2011), Senza fiato (2012), Terra, terra! (2013), Colori (2014), Dispari (2015), Ricreazione (2016), Briciole (2017), Venti (2018), Voci (2019), Prossimo (2020), Scatti (2021), Aria (2022).

Il festival compie 25 anni, ed è un traguardo davvero importante. 25 anni di scambio e dialogo tra manifestazione e città, così fitto che il confine non si nota più. scrittorincittà è Cuneo, c’è poco da aggiungere. E se fosse un matrimonio, sarebbero nozze d’argento. Anzi: sono nozze "d’argento vivo"! E proprio "argento vivo" sarà il tema di scrittorincittà 2023.

Argento vivo come si dice dei ragazzi che non stanno mai fermi. Anche di quelli birichini. Argento vivo come si dice delle ragazze che non smettono mai di pensare, e saltano da un’idea all’altra. scrittorincittà non sta mai fermo. Continua a riflettere. Continua a ideare, senza sentire gli anni. Forse è anche birichino, a modo suo.

L’argento vivo era in antichità il nome del mercurio, che pur essendo un metallo si presenta in forma liquida, sfuggente, misteriosa. Anche leggere e scrivere sono attività sfuggenti e in fondo misteriose. Esattamente come i liquidi, sono materie libere, che non riesci ad afferrare a mani nude, che non riesci a trattenere. Leggere è libertà. Leggere è argento vivo, leggere è una attività di vero movimento, è una attività preziosa.

Ed è qualcosa di vivo. Perché richiama alla vita, alla sua essenza fatta di tappe, di percorso, di guardare avanti, di anni e di esperienza, ma anche di slancio.

Argento vivo è quel che cantavano gli U2 quando dicevano “running to stand still”, è il "rischio che vogliamo correre", così come lo spiegava Italo Calvino, è “quanto mi batte forte il tuo cuore” come nella poesia di Wisława Szymborska, ed è "la cosa più rara del mondo", a detta di Oscar Wilde. Per noi, come per Dorothy Parker, è la cosa per cui “tanto vale vivere”.

Per i 25 anni di scrittorincittà, aspettiamoci una festa di nozze con la città. Una festa a cui tutte e tutti sono invitati: lettrici e lettori, giovani e adulti, ragazze e ragazzi.



Si sta già cominciando a lavorare al programma, che come sempre coprirà tutte le fasce d’età, coinvolgerà le scuole, immergerà nella lettura moltissimi luoghi di Cuneo. In attesa, possiamo cominciare a fantasticare su cosa accadrà intorno al tema. Perché l’argento vivo è dentro ognuno di noi, e a scrittorincittà sarà più vivo che mai.