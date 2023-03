Progetto da 600 mila euro a Bagnasco per la riqualificazione del ponte sulla SP490

Si è svolto lunedì 13 marzo in municipio a Bagnasco l’incontro tra il consigliere provinciale delegato Pietro Danna e il sindaco Giuseppe Carazzone, insieme ai tecnici provinciali e alcuni consiglieri comunali. All’ordine del giorno un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza di un ponte importante per la viabilità locale, che sarà finanziato dal decreto Ponti bis.

Il consigliere Danna: “Ringrazio il sindaco Giuseppe Carazzone e la sua amministrazione per averci incontrato ed averci così dato la possibilità di illustrare tempistiche e dettagli dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del ponte sulla provinciale 490, tratto di strada molto importante poiché collega la nostra regione con la Liguria. Si tratta di un intervento importante, circa 600.000 euro totali di investimento, che ci consentirà di risolvere alcune criticità dell’impalcato in questione, emerse anche (ma non solo) in seguito ai recenti eventi alluvionali L’impegno della Provincia è quello di terminare l’iter progettuale quanto prima”.