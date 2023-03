Disturbi del Comportamento Alimentare: a Dronero il Foro Frumentario si illumina di Lilla

L’importanza della sensibilizzazione, del non restare indifferenti.

In piazza San Sebastiano a Dronero, a partire da ieri sera, lunedì 13 marzo, per l’intera settimana il Foro Frumentario verrà illuminato di lilla, in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla (15 marzo), dedicata ai Disturbi del Comportamento Alimentare.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità I disturbi dell'alimentazione e della nutrizione rappresentano la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo gli incidenti stradali. Un fenomeno purtroppo sempre più in aumento sia nei bambini, con casi già a 12 anni, sia negli adulti sopra i 40 anni.

Posizionata dietro al monumento illuminato vi è la “Panchina Lilla”, inaugurata lo scorso 2 giugno, la Giornata Mondiale dedicata a questi disturbi.

“Ascoltare, Accogliere, Aiutare e dimostrare Amicizia verso chi ogni giorno si trova a dover affrontare con timore le emozioni opprimenti che vivono i nostri cari: Angoscia, Abbandono, mancanza di Autostima, Ansia.” L’associazione A-Fidati è attiva sul territorio per aiutare genitori e familiari nella difficile lotta a queste malattie. Da parte sua l’impegno quotidiano e costante.

Posizionato sulla panchina in piazza San Sebastiano vi è un qr-code: chiunque col proprio cellulare può direttamente accedere al sito di A-Fidati (https://www.a-fidati.com/) e trovare tutte le informazioni utili

“Tutti insieme possiamo vincere!” Perché chiedere aiuto, a volte, è un grande atto d’amore.