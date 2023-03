"Francamente razzisti": a Saluzzo si presenta il libro sulla stora delle leggi razziali

Dopo il buon afflusso di pubblico al primo appuntamento di lunedì 6 marzo, La sezione saluzzese di ANPI prosegue la rassegna denominata “Aspettando Aprile”, organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

L'appuntamento successivo sarà mercoledì 15 marzo: alle ore 18 presso la “Sala degli specchi” dell’ex Caserma Mario Musso.

Il pubblico é invitato alll’incontro con il professor Claudio Vercelli, scrittore e autore del volume “1938 Francamente razzisti – le leggi razziali in Italia” edito Il Capricorno.

Il volume, potente e obiettivo e con un ricco apparato iconografico e documentario, analizza presupposti, clima e linguaggio del razzismo mussoliniano.

E, nell'intenzione di Vercelli, proprio da quelle immagini e quelle parole, troppo simili a quelle che spesso ancora ai nostri giorni si leggono e ascoltano, occorre ripartire per evitare che la Storia si ripeta.

Il libro ricostruisce dunque il progetto politico e ideologico mussoliniano, chiarendo che la discriminazione di migliaia di individui sotto l'unica pretestuosa discriminante della "razza", concetto scientificamente assodato come inesistente da ormai diversi decenni, si alimentò della volontaria compartecipazione di un gran numero di corresponsabili senza i quali ben poco altrimenti si sarebbe potuto fare e, fatto altrettanto vergognoso, come una parte degli italiani, non solo quelli esplicitamente fascisti vi concorse in maniera diretta o indiretta, accettando e tacendo.

Vercelli descrive senza indulgenze o attenuanti, quelle leggi che, sottoscritte dalla monarchia e applicate con solerzia dalla pubblica amministrazione, segnarono la radicalizzazione del regime e stravolsero la vita di migliaia di italiani, contribuendo al loro sterminio.

In apertura della serata, coordinata da Fabrizio Biolé, collaboratore di targatocn.it e socio della sezione ANPI fossanese, vi sarà il saluto del presidente provinciale Paolo Allemano e l'introduzione a cura del Presidente della sezione saluzzese Giorgio Rossi.