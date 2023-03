Il 18 e 19 marzo due importanti appuntamenti religiosi a Bra

Un weekend con due appuntamenti religiosi a Bra. Sabato 18 marzo primo incontro sul Vangelo organizzato dalle Sorelle Clarisse, mentre domenica 19 marzo è in programma l'investitura dei nuovi confratelli dei Battuti Bianchi.

«Non possiamo essere messaggeri della consolazione di Dio se noi non sperimentiamo per primi la gioia di essere consolati e amati da Lui. Questo avviene specialmente quando ascoltiamo la sua Parola, il Vangelo, che dobbiamo portare in tasca». L’espressione di papa Francesco dice che il Vangelo è partecipazione alla vita nuova del Signore Risorto, è esperienza di salvezza che si comunica.



Da qui l’invito delle Sorelle Clarisse di Bra ad un incontro che vuole offrire la possibilità di scoprire la bellezza ed i tesori racchiusi nel Vangelo. Tornando a mettere al centro la Parola, ci si avvicina sempre di più all’immagine della fraternità originaria che viveva dell’ascolto nella carità. Accostarsi alla Sacra Scrittura dona tanta consolazione e apre la mente sulla realtà dell’uomo e del mondo intero.

L’appuntamento è in programma sabato 18 marzo nella chiesa del Monastero (viale Madonna dei Fiori, 3), con inizio alle ore 20.45 e tornerà anche il 15 aprile ed il 20 maggio.

Un tempo utile all’ascolto della Parola di Dio, alla preghiera e alla riflessione, capace di rilanciare la vita quotidiana e tutto quello che l’accompagna. Da provare per credere.

Info: tel. 0172/413148, email: monasteroclarisse.bra@gmail.com - www.federazioneclarisse.com



Il secondo appuntamento è in programma Si ripete domenica 19 marzo nella chiesa della Santissima Trinità di Bra l’antico rito dell’investitura dei nuovi confratelli dei Battuti Bianchi. Una cerimonia suggestiva non solo per i membri, ma per l’intera popolazione.

La celebrazione eucaristica è in programma alle ore 17.30 e, nel corso della liturgia, vestiranno il caratteristico camice bianco Francesco Germanetti (rettore), Edoardo Ravinale (vice rettore) e Valerio Fissore (vice rettore).

A quel punto, il rettore ed i vicerettori per l’anno 2023 prenderanno in consegna anche i medaglioni dorati ed i pastorali, che li distingueranno nel corso della tradizionale processione del pomeriggio di Pasqua di domenica 9 aprile.

La Confraternita della Santissima Trinità, detta dei Battuti Bianchi, è composta da 104 fedeli laici “custodi” di un tesoro di fede e di un bagaglio di tradizioni che travalica i secoli attraverso la partecipazione ai sacramenti, la preghiera e la testimonianza della vita. Una particolare attenzione è dedicata alla celebrazione della Messa in programma nei giorni festivi alle ore 12 in punto.

Nella chiesa che sorge sull’ala della Rocca (corso Cottolengo), i Battuti Bianchi sostengono e promuovono il culto della Santissima Trinità e organizzano la processione cittadina con gli antichi simulacri, in occasione della Pasqua.