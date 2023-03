Il borgarino Luca Vallauri tra le "eccellenze italiane 2023" per il torrone e i dolciumi

La sindaca Roberta Robbione, l’assessora al Commercio Michela Galvagno e l’assessore alle Politiche Giovanili Fabio Armando hanno ricevuto in Comune Luca Vallauri, giovane borgarino che ha ricevuto nei giorni scorsi la targa “Eccellenze italiane 2023”.

Luca, 30 anni, è da molti conosciuto per la presenza costante nella città in occasione della Fiera Fredda e del periodo natalizio con la sua attività commerciale di rivendita di torrone e dolciumi.

Dopo essersi formato all’istituto alberghiero di Dronero, il giovane borgarino si è avvicinato con passione al mondo dei giostrai e del commercio itinerante. Ha dapprima fatto esperienza come dipendente e, a partire dal 2010, ha rilevato l’attività che vanta una licenza rilasciata nel 1938.

Luca d’Burg” ha ricevuto la targa di riconoscimento “Eccellenze italiane 2023” grazie alle positive segnalazioni dei suoi affezionati clienti.

“L’ingresso nel mondo del lavoro e il posizionarsi sul mercato non è semplice per i nostri giovani e fa piacere, afferma la sindaca Roberta Robbione, accogliere presso la sede comunale un giovane borgarino che grazie al suo tanto impegno e dedizione è riuscito a seguire la sua passione e a raggiungere questo bel traguardo.

Luca è un bel esempio e ci insegna che “occorre amare il proprio lavoro, inseguire i propri sogni e andare oltre le critiche e gli ostacoli dimostrando che qualsiasi lavoro, purché serio ed onesto, può ripagare delle tante fatiche regalando grandi soddisfazioni”.

“E’ sempre bello per Borgo San Dalmazzo poter festeggiare un cittadino e un’attività che ottiene un riconoscimento di questo livello – segnalano gli assessori Michela Galvagno e Fabio Armando, ancora di più in un momento come questo, in cui il commercio riscontra quotidianamente situazioni di “fatica” e i giovani devono costruirsi percorsi nuovi per accedere al mondo del lavoro”.