La Granda ‘deserto d’Europa’: Cuneo dice sì alle progettazioni sugli invasi

Gli invasi come (unico?) modo per arginare l’emergenza climatica conclamata in cui stiamo vivendo? Se ne è parlato nell’ultimo consiglio comunale della città di Cuneo, nel quale l’assemblea ha approvato – con un totale di 23 voti favorevoli – l’ordine del giorno presentato dalle forze di maggioranza (Crescere Insieme, Cuneo Solidale Democratica, Centro per Cuneo, gruppo misto e PD).



La città si farà quindi portavoce il più possibile di iniziative di sollecito, dibattito e approfondimento sull’organizzazione di opere medio-piccole per lo sbarramento delle acque fluviali finalizzate alla migliore gestione e di sfruttamento delle risorse idriche. Una strada però che non ha convinto l’interezza dell’assise, come espresso dalla votazione.



“Le parole d’ordine devono essere efficientare, pianificare, incentivare, concertare e realizzare – ha detto il consigliere Vincenzo Pellegrino - . Con l’approvazione di questo documento si gettano le basi per una serie di lavori importantissimi che, cara giunta, dovrete prepararvi a mettere in campo conseguentemente”.

"E' 'fallimento climatico'. Si punti a progetti di scarsa ampiezza"

“Strano tempismo quello di proporre con urgenza gli invasi – ha sottolineato Ugo Sturlese, ricordando anche come secondo alcuni dati la Granda sia, attualmente, la zona più arida d’Europa (in un Piemonte che detiene il primato a livello italiano) - . Con cosa li riempiremo, se non con polvere o cartacce? Mi sembra si stia applicando una campagna d’informazione propedeutica a una dichiarazione di fallimento climatico”.



“Il punto è che non è così semplice dire ‘ora facciamo gli invasi’, senza acqua e con il rischio di sventrare il territorio. Meglio pensare a strutture di portata piccola, non medio-grande. Sarebbe importante anche riflettere sul come e sul perché si sia creata questa necessità, al di là del solo cambiamento climatico, e il consumo di suolo è causa indubbia tra le diverse” ha concluso Sturlese.



Una posizione, quella del decano di Cuneo per i Beni Comuni, ripresa anche dai colleghi di minoranza Paolo Armellini (Indipendenti) e Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia).



Il primo ha richiesto espressamente la convocazione di un tavolo di lavoro sulla tematica: “L’inerzia degli anni, ora, ci porta a dover assumere scelte nette e ragionamenti specifici – ha detto, specificando come gli 80.000.000 di metri cubi d’acqua che necessiterebbero alla Granda per uscire dalla crisi idrica non siano affatto coperti dalle strutture già esistenti - . Perché non realizzare invasi piccoli e naturali sfruttabili tramite la raccolta di acqua piovana, bacini d’infiltrazione, attività di rimodellamento dei fiumi per creare stagni di ritenzione? Sono tutte soluzioni meno impattanti. Serve rimanere attenti a possibili occasioni di finanziamento, orientarsi sulle soluzioni possibile e presentare progetti concreti e ambiziosi”.



“Alcune persone avanti con l’età, nelle nostre vallate, non hanno memoria di una situazione idrica così critica, di sorgenti che non buttano più – ha aggiunto Bongiovanni - . Dobbiamo seguire i consigli di chi studia la tematica e, ogni giorno, ricordare e riportare l’attenzione su di essa”.