Lavori a Somano e Dogliani: 150.000 euro dalla provincia per il consolidamento della SP56

Nell’ambito del finanziamento regionale sull’alluvione 2019, di cui è stata data comunicazione nei giorni scorsi, è previsto un intervento sulla strada provinciale 56 al confine fra i comuni di Somano e Dogliani per un totale di 150.000 euro per posa in opera di reti paramassi e opere di consolidamento (tratto di muretto di monte).



Il consigliere provinciale delegato Pietro Danna: “Ringrazio la Regione e in particolare l’assessore Marco Gabusi per aver reperito queste risorse aggiuntive per far fronte ad interventi legati all’alluvione 2019 per la zona di Mondovì, così com’era stato richiesto dalle amministrazioni comunali”.