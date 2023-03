Il Comune di Mondovì avvia la ricerca dei rappresentanti per gli osservatori attività produttive, commercio e sanità

Nello scorso mese di dicembre l’Amministrazione comunale di Mondovì aveva ufficialmente istituito l’Osservatorio permanente sulle attività produttive, industriali e artigianali, l’Osservatorio permanente sul commercio e l’Osservatorio sulla sanità, le cui finalità e modalità di esercizio erano state esplicitate in tre appositi regolamenti. In queste settimane tutti e tre gli organismi conosceranno il primo atto effettivo della loro operatività, attraverso la nomina dei singoli componenti.



Nove, in particolare, gli esponenti che andranno a formare ciascun Osservatorio, con due distinte metodologie di indicazione: da una parte i rappresentanti nominati dall’Amministrazione e dalle associazioni di categoria, dall’altra coloro che potranno candidarsi liberamente partecipando all’apposito avviso pubblico bandito dal Comune di Mondovì.

Nei dettagli, l’Osservatorio sulle attività produttive risulterà composto dal sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente, da due rappresentanti di Confindustria, da un rappresentante di Confartigianato, da un rappresentante di CNA, da un rappresentante di Confapi e da tre rappresentanti - operatori delle aree industriali e artigianali di Mondovì.

L’Osservatorio sul Commercio sarà costituito dal sindaco o da un suo delegato in qualità di presidente, da un rappresentante dell’Ascom, da un rappresentante di Confesercenti, da un rappresentante di Confartigianato, da un rappresentante di CNA, da un rappresentante dell’Associazione La Funicolare, da un rappresentante dell’Associazione Consumatori, da un rappresentante delle attività commerciali insediate nelle zone ZTL e APU e da un rappresentante delle attività commerciali insediate al di fuori delle zone ZTL e APU.

L’Osservatorio sanitario sarà costituito dal sindaco o da un suo delegato in qualità di Presidente e da due rappresentanti del Presidio sanitario di Mondovì, un rappresentante del distretto territoriale sud-est, un rappresentante dei medici di medicina generale, un rappresentante dei pediatri di libera scelta, un rappresentante del comparto infermieristico, un rappresentante dei consultori familiari, un rappresentante delle associazioni di volontariato.



«Gli interessati avranno tempo fino al 10 aprile prossimo per indicare i loro rappresentanti o per rispondere all’avviso pubblico di candidatura», hanno dichiarato il sindaco Luca Robaldo e l’assessore al Commercio Alberto Rabbia. «Crediamo che l’Osservatorio sulle attività produttive e l’Osservatorio sul commercio rappresentino due strumenti innovativi ed efficaci di condivisione, pianificazione, relazione e discussione. Due sguardi competenti e ad ampio respiro che potranno senza dubbio agevolare la nostra azione amministrativa, segnalandoci priorità da perseguire, fragilità specifiche, opportunità da non perdere. Due importanti organismi consultivi, insomma, che abbiamo fortemente voluto per favorire il dialogo allargato, nell’ottica di rafforzare il tessuto sociale ed economico della nostra città. Medesime le caratteristiche per l’osservatorio sanità, il quale avrà il prezioso compito di consentire un rapporto diretto con l’Asl e porre sul tavolo le principali tematiche afferenti l’ambito sanitario, così attenzionato da tutta la cittadinanza».