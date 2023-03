La 19enne Michelle Bonada è entrata a far parte della squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva

Nuovo ingresso nella squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Ceva.

Negli scorsi giorni, dopo aver sostenuto e superato l'esame, è entrata a far parte del distaccamento Michelle Bonada, 19 anni, residente a Niella Tanaro.

“Già due anni fa mo ero interessata molto alle attività dei Vigili del Fuoco - raccontata Michelle - e così ho deciso di mettermi in gioco per fare qualcosa di davvero concreto a favore della comunità e del territorio. Per carattere non so stare senza far niente, sentivo il desiderio di rendermi utile. Sono davvero entusiasta di essere entrata a far parte della squadra di Ceva che è composta da persone unite dagli stessi valori e ideali”.

Ricordiamo che il distaccamento cebano è sempre aperto per accogliere nuovi volontari, per chi volesse avere maggiori informazioni è possibile prendere contatto attraverso la pagina Facebook (clicca qui) o scrivendo una mail all'indirizzo vigilfuoco.ceva@tiscali.it.

I Vigili del Fuoco volontari di Ceva operano su un territorio di competenza di 24 comuni: Ceva, Mombasiglio, Lisio, Viola, Scagnello, Battifollo, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Camerana, Saliceto, Gottasecca, Priero, Montezemolo, Nucetto, Perlo, Torrestina, Igliano, Marsaglia, Castellino Tanaro, Castelnuovo, Roascio, Lesegno, Paroldo.