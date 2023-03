Un premio Oscar in Granda: Brendan Fraser e la festa di ‘fine lavorazione’ a Entracque

Una storia di rivalsa personale, di lotta contro la depressione e le ferite psicologiche di una carriera fulminante iniziata a 23 anni in un contesto come quello hollywoodiano, culminata con la recentissima vittoria dell’Oscar 2023 per il ruolo da protagonista in ‘The Whale’. Stiamo parlando di Brendan Fraser, attore canadese naturalizzato statunitense classe 1968, la cui esperienza cinematografica l’ha anche portato a toccare il territorio cuneese.



Nell’ormai lontano 2006, infatti, Fraser ha preso parte nel ruolo di protagonista a ‘Inkheart – La leggende del cuore d’inchiostro’, film fantastico basato sull’omonimo romanzo di Cornelia Funke (scrittrice tedesca e imperiese d’adozione). Una produzione – per nulla fortunata a livello d’incassi - New Line Cinema diretta da Ian Softley e con la regia di Roger Pratt, che vedeva nel cast anche Helen Mirren, Paul Bettany, Jennifer Connelly, Andy Serkis e Jim Broadbant. Che ha toccato anche il ponente ligure savonese e la valle Argentina.



Nuvola Scanavino, presidente CRI di Borgo originaria proprio di Entracque, ricorda i giorni delle riprese nel territorio cuneese: “Un’esperienza assurda, a ripensarci: in occasione della festa di fine riprese, nel locale dove lavoravo ai tempi, a un certo punto si presento lui! E chi si aspettava di poter conversare con una star del cinema?”



“Una persona gentilissima, educata e divertente, che parla anche molto bene il francese. Serata memorabile culminata con una bella foto tutti insieme!” ha aggiunto nel post su Facebook accompagnato dalla fotografia riportata sopra.



Pochi anni dopo la visita in Granda la carriera di Fraser – particolarmente conosciuto grazie alla partecipazione nella trilogia de ‘La Mummia’ ma anche per la commedia ‘George re della giungla…?’ e per aver partecipato alla serie televisiva ‘Scrubs – medici ai primi ferri’ nella parte di Ben - ha iniziato a faticare, fino alla lunga pausa che l’ha visto lontano dalle scene dal 2013 al 2019.



La partecipazione nel ruolo di Robotman nelle serie televisive supereroistiche ‘Titans’ e ‘Doom Patrol’ l’hanno riportato in auge, fino alla totale consacrazione grazie al film di Darren Aronofsky. Per Fraser, la prossima uscita cinematografica porta la firma di Martin Scorsese.