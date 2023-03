Cordoglio a Cuneo per la morte a 66 anni del professor Fabrizio Gardinali

Profondo cordoglio in città ed in particolare nel mondo della scuola e dell’arte per la prematura scomparsa del professor Fabrizio Gardinali, avvenuta nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, all’ospedale Santa Croce in seguito ad un tumore che lo aveva colpito l’anno scorso.

Gardinali aveva 66 anni e da poco era in pensione. “Sapevamo che era malato – dice la dirigente dell’istituto Bonelli, dove il professore aveva lavorato dal 2008 e fino al raggiungimento della pensione avvenuto appena sei mesi fa, Maria Angela Aimone – ma non credevamo fosse una cosa così repentina. Stamane, quando gli alunni della classe quinta, che l’hanno avuto come docente per molti anni, hanno saputo della sua morte sono stati molto provati. Personalmente lo conoscevo solo dallo scorso anno, ma il mio ricordo del professor Gardinali è quello di una persona molto empatica”.

Fabrizio Gardinali nutriva una grande passione anche per l’arte. Critico e ricercatore è stato il curatore di tante mostre, pubblicando libri su artisti contemporanei.

Lascia la moglie Laura Cometto, dipendente dell’Aso “Santa Croce e Carle”. I funerali dopodomani, giovedì 16 marzo, alle 15,30, nella parrocchiale del Sacro Cuore a Cuneo. Nella stessa chiesa domani alle 17,30 sarà recitato il rosario.