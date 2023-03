Consigli pratici per una vacanza in Puglia

La Puglia è una delle mete più apprezzate da tantissimi italiani, ma anche da un numero sempre maggiore di turisti stranieri, che amano trascorrere le vacanze estive in modo particolare in Salento. Sole, mare cristallino e spiagge meravigliose fanno da sfondo a un gran numero di vacanze, ma proviamo a capire quali suggerimenti è meglio seguire in vista di un viaggio in Puglia.

In questa regione si trova sempre del cibo eccezionale, borghi e città d’arte che vale la pena visitare, magari prendendosi qualche giorno della vacanza per lasciare la spiaggia e scoprire anche l’anima dell’entroterra pugliese, animato spesso e volentieri da sagre e feste tradizionali, che permettono di apprezzare anche le abitudini e la cultura dei pugliesi.

Le spiagge più belle di tutta la Puglia

È chiaro che la prima cosa che ci viene in mente pensando alla Puglia sono le meravigliose spiagge che si possono trovare a queste latitudini. Ebbene, non c’è dubbio che qui si possono trovare alcune tra le spiagge più belle di tutta l’Europa, grazie alla presenza della macchia mediterranea che fa da bellissimo sfondo.

Quale spiaggia conviene scegliere? Ce ne sono tantissime, a partire da Pescoluse, ovvero le “Maldive del Salento”, che fa provare delle emozioni uniche, quasi come se ci si trovasse dall’altra parte del mondo. Da non perdere anche Punta Prosciutto, così come Porto Selvaggio, che si può equiparare a tutti gli effetti a una riserva naturale, ma pure Punta Pizzo e Baia di Torre dell’Orso, la Punta della Suina, la Baia dei Turchi, la Baia di Vignanotica.

La zona di Vieste e il Gargano

Se il Salento regala sempre delle forti emozioni, bisogna mettere in evidenza come in Puglia non ci sono solamente le spiagge paragonate alle Maldive. Infatti, anche la zona del Gargano, in modo particolare Vieste, lascia davvero tutti i turisti di stucco. Vieste è una delle località più apprezzate in estate, anche da tanti turisti stranieri.

Anche il mare del Gargano è decisamente gettonato, ma non bisogna dimenticare come Vieste rappresenti una città ideale anche per tutti coloro che hanno intenzione di organizzare una vacanza con dei bambini molto piccoli. La presenza di spiagge che battono bandiera blu è un altro punto a favore di Vieste, senza dimenticare la presenza di tutte le attrezzature e i servizi utili per le famiglie.

Scegliere una casa vacanza in Puglia

Chi sceglie la Puglia come meta delle prossime vacanze, ha a sua disposizione varie opportunità e opzioni. Tra queste troviamo senza dubbio anche le case vacanza Puglia, che si possono considerare come un’ottima alternativa rispetto al soggiorno tradizionale in una struttura alberghiera. Il vantaggio di una casa vacanza è quello di potersi godere al meglio l’atmosfera pugliese, sotto tutti i punti di vista. Si ha una libertà maggiore rispetto a un soggiorno in hotel e, spesso e volentieri, le case vacanze comportano una spesa più bassa rispetto ad altre opzioni. Non dobbiamo dimenticare come le case vacanze permettono anche di organizzare dei viaggi in gruppo, insieme agli amici oppure alla propria famiglia, magari in compagnia dei parenti.

Tante soluzioni differenti in Puglia

Se avete deciso che la Puglia sarà la prossima meta delle vostre vacanze estive, è necessario mettere in evidenza come il mare non rappresenta l’unica attrazione ricca di fascino. Questa regione ha un gran numero di luoghi tutti da scoprire e di località da ammirare, con dei centri storici decisamente affascinanti, oltre alle spiagge di cui abbiamo già parlato.

Per esempio, non si deve perdere l’occasione di visitare Ostuni, che è stata definita anche come “la città bianca”, mette a disposizione di chi la visita dei luoghi incantevoli. Il centro storico è qualcosa di eccezionale, completamente attorniato da casette dal colore tipicamente bianco, un’altra meta da non perdere in Puglia. E come non parlare anche di Alberobello, la località conosciuta in tutto il mondo per via dei suoi Trulli. Questi ultimi sono delle piccole abitazioni che hanno una forma tradizionale di cono e vengono realizzati in pietra.

Il clima della Puglia

Come si può facilmente intuire, il clima di questa regione è sempre particolarmente caldo, anche se è piuttosto ventilato in alcune zone. Va detto che durante la stagione estive le temperature si alzano notevolmente, toccando anche i 38 gradi, con quella percepita che supera anche i 40 gradi. Il consiglio migliore, in tal senso, è quello di ripararsi in casa durante le ore più calde della giornata, specialmente quelle dalle 12 fino alle 15.