Diversi tipi di giochi di blackjack nei casinò online

Il blackjack è uno dei giochi di carte più popolari del nostro tempo. Si gioca con un mazzo di 52 carte contro il mazziere e l'obiettivo principale è quello di avvicinarsi il più possibile a una mano che vale 21 senza superare questa soglia e di battere la mano del mazziere. Nel corso degli anni sono apparse diverse varianti del gioco, per cui è possibile imbattersi in vari tipi di blackjack che possono avere regole completamente diverse; questa prospettiva può essere meglio vista nel Internet blackjack.

Il blackjack online è diventato una componente piuttosto potente della popolarità del gioco, consentendo di giocare da qualsiasi parte del mondo e a qualsiasi posta, anche gratuitamente in black jack simulator (blackjack normale, ma gratuito e senza puntate reali). Diamo un'occhiata alle versioni più popolari del blackjack su internet e a ciò che dovete sapere.

Le leggi sul gioco d'azzardo possono variare notevolmente da Paese a Paese e da Stato a Stato. Pertanto, se volete giocare online, assicuratevi che sia legale giocare a blackjack con soldi veri nel vostro paese e informatevi sui siti ufficiali. Nel caso in cui le leggi del paese vietino questa azione, è sempre possibile giocare a black jack gratis.

Un ottimo esempio di come trovare piattaforme approvate è il sito Blackjackonline21it, che elenca i siti autorizzati a giocare in Italia. È possibile trovare facilmente analoghi per qualsiasi paese e non preoccupatevi se avete un sito di gioco preferito, molto probabilmente sarà bloccato dal provider locale in un paese in cui il gioco d'azzardo è vietato.

Le versioni più popolari del gioco

1. American Blackjack (Blackjack classico)

Questa versione è considerata un classico ed è disponibile in quasi tutti i casinò online. È popolare tra i nuovi giocatori perché le regole standard possono essere apprese facilmente ed è molto facile passare a qualsiasi altra versione dopo averle imparate. Nel blackjack americano il dealer riceve una carta hole prima del giocatore.

2. Blackjack europeo

Classico, semplice, senza complicazioni aggiuntive e adatto a qualsiasi giocatore. Giocando secondo le regole del Blackjack europeo, i giocatori piazzano le loro puntate, dopodiché il croupier riceve la sua hole card. Uno dei principali vantaggi del Internet blackjack è che è facile per i principianti imparare e abituarsi a questa versione, poiché il computer mostrerà sempre tutte le opzioni possibili per il giocatore.

3. Pontoon - Blackjack britannico

Il Pontoon è la versione britannica del Blackjack americano. I due giochi hanno molti elementi in comune, ma il Pontoon presenta caratteristiche che cambiano il ritmo del gioco. In questa variante del Internet blackjack, tutto inizia con una singola carta che viene distribuita al giocatore, il quale decide quanto è disposto a scommettere sulla sua mano e poi il gioco continua come nel blackjack standard, ma con la ridenominazione di "hit" in "twist". Questa versione presenta anche il Five Card Charlie, in cui una combinazione di cinque carte per fare 21 è considerata la più forte e porta al raddoppio della vincita.

4. Blackjack Italia

Il Blackjack Italia o blackjack online Italia è un'altra versione popolare di questo gioco, molto diffusa tra i giocatori europei e che sta lentamente diventando sempre più popolare. Nel Blackjack Italia, il banco colpisce sempre con un 17 morbido e non ci sono restrizioni sullo split delle coppie. Esiste anche un modo aggiuntivo per vincere "Five Card Charlie": il giocatore deve raccogliere cinque carte senza superare il limite di 21.

5. Vegas Strip Blackjack

Un'altra variante è in aumento di popolarità e si gioca nella maggior parte dei casinò online. Nel Vegas Strip Blackjack possiamo evidenziare le seguenti regole:

Il mazziere è in piedi su un 17 morbido

Il 21 sugli assi post-split non conta come blackjack

Raddoppiare su qualsiasi mano iniziale

Gli assi possono essere divisi solo una volta

E' consentito dividere carte di valore 10, anche se diverse (ad esempio, Q e K).

6. Blackjack Switch

I giocatori ricevono due mani da giocare separatamente. I giocatori possono quindi scambiare le seconde carte distribuite a ciascuna mano tra le loro due mani per ottenere la combinazione migliore, il che porta a giochi interessanti e a momenti di tensione.

Gioco blackjack gratis online

Uno dei principali vantaggi del blackjack online sono i giochi blackjack gratis. Se è la prima volta che ne sentite parlare, il blackjack gratis o black jack simulator gratis è un gioco di qualsiasi variante del blackjack giocato online per soldi non reali. È simile a una partita con gli amici per divertimento, le puntate non sono reali, ma il gioco si svolge come se si trattasse di denaro vero. Quindi, non si perderà denaro in caso di sconfitta e non si potrà guadagnare in caso di vincita, un'ottima opzione per i principianti che vogliono provare come ci si sente e testare le proprie abilità e la propria fortuna.

Conclusione

Il blackjack è un gioco piuttosto antico che non perde la sua popolarità nel tempo e segue il progresso di diventare parte dello spazio Internet. Purtroppo, a causa delle diverse normative sul gioco d'azzardo, è necessario verificare sempre quali giochi sono consentiti e quali siti sono autorizzati a giocarli. È possibile farlo controllando il sito ufficiale della propria autorità per il gioco d'azzardo o su siti di terze parti, come Blackjackonline21it, dove è possibile aprire la propria regione cambiando l'abbreviazione dopo 21 e scoprire quali versioni sono disponibili e popolari nella propria zona.

Il nostro consiglio, come quello della maggior parte dei giocatori professionisti, è di provare diverse versioni del blackjack, perché rende il gioco più vario e vi impedisce di perdere la passione per esso. Non preoccupatevi di perdere denaro su una variante sconosciuta del gioco, potete sempre iniziare con un black jack simulator senza deposito.

Buona fortuna con i vostri giochi e imparate sempre perfettamente il gioco se volete farlo a livello professionale.