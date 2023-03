Ogni anno non sembra, ma arrivati alla fine e voltandosi indietro, ci si accorge di quanti bei film horror hanno allietato le nostre serate al cinema o sul divano di casa. Così è stato per il 2022, un anno in cui il genere ha allargato ancor di più i suoi orizzonti - soprattutto a livello narrativo e allegorico -, ma ha anche rivisitato i classici archetipi e dato modo a degli esordienti di brillare nel marasma del cinema commerciale. Con queste motivazioni, che saranno esplicate in un secondo momento, vi consigliamo 5 film horror usciti nel 2022 che, per un motivo o per un altro, riteniamo essere i migliori dello scorso anno.

Rimangono fuori da questa Top 5 nomi illustri, che meritano comunque una menzione d’onore: Speak No Evil e Non sarai sola (due film che se fosse stata una Top 7 sarebbero assolutamente rientrati in classifica). Inoltre, citiamo il chiacchieratissimo X-A Sexy Horror Story di Ti West, Nope di Jordan Peele che non rientra per un banale vizio di forma, se così vogliamo chiamarlo, poiché non puramente horror. E, per ultimo, ricordiamo Smile, in rappresentanza di quell’horror commerciale che, seppur con qualche difetto, è ancora capace di intrattenere a dovere.

Ecco i 5 film horror migliori del 2022:

1) The Innocents

Qui siamo al cospetto di un grande film di genere proveniente dalla Scandinavia, un esempio di thriller che con naturalezza e fluidità si mescola all’horror più cattivo e spietato che possiate immaginare. I protagonisti sono dei bambini che, annoiati dalla monotonia di un’estate che sembra non passare mai, decidono di crearsi da soli il divertimento. Nulla di male in questo, ma se ognuno di loro è dotato di poteri soprannaturali le cose cambiano e non finirà bene. Il regista Eskil Vogt, esperto delle regole del genere e con alle spalle l’esperienza di sceneggiatore dei film di Joachim Trier, crea un mondo affascinante dentro il quale entrare e dalle quale è difficile che non usciate sconvolti. La paura è a piccole dosi, bisogna avere pazienza, ma avrete solo da guadagnarci.

2) Hatching-La forma del male

Rimaniamo in Scandinavia, precisamente in Finlandia. Hanna Bergholm ha saputo esordire con stile nel genere horror, raccontando di un coming-of-age con protagonista una ragazzina nel delicato passaggio dall’età infantile a quella adolescenziale. Tinja, dalla vita apparentemente perfetta, è oppressa dalle attenzioni nauseanti della madre, che in lei rivede una parte di sé che non è mai riuscita nella vita. Un giorno la bambina trova nel bosco un uovo di uccello che decide di tenere. Se ne prende cura, fin quando l’uovo, schiudendosi, rivelerà una creatura che con Tinja ha molto in comune. L’approccio al tema della crescita e della consapevolezza di sé è alquanto inusuale e registicamente è un film molto raffinato e curato. Da lodare le performance delle due attrici protagoniste, assolutamente perfette. Per essere un esordio, tanto di cappello.

3) Lamb

Di nuovo Scandinavia. Probabilmente è il sintomo di quanto il Nord Europa stia crescendo, cinematograficamente parlando, mettendosi in luce e dando filo da torcere agli amici d’oltreoceano. Diretto da un esordiente, Valdimar Jóhannsson, in quanto ad eccentricità e diversità non ha eguali tra gli horror usciti nel 2022. Marìa e Ingvar vivono in un’isolata fattoria nel cuore dell’Islanda in compagnia del loro gregge di pecore. Un giorno, uno degli animali dà alla luce uno strano ibrido a metà tra una pecora e una bambina e la coppia, per quanto bizzarra sia la situazione, decide di allevarla come figlia propria. Un film potente e simbolico, figlio di un cinema intellettuale che la casa di produzione A24 -qui in veste di produttore e distributore- sta cercando di far emergere. Un’anomalia, in senso positivo, nel cinema horror e proprio di stravaganze come questa ha bisogno il genere per rinnovarsi.

4) Barbarian

Ancora un altro esordio, ma questa volta il cervello può riposare, perché si tratta di un horror di puro intrattenimento e se il risultato è ottimo come il film di Zach Cregger non si può non mettere tra i migliori horror del 2022. Un film che è una sorpresa continua, formato da tre storie apparentemente slegate tra loro che solo alla fine chiuderanno un cerchio comune. Sceneggiatura ben congegnata, capace di tenere costantemente alta la tensione e l’attenzione dello spettatore. Il regista, nonostante sia un esordiente, dimostra grande padronanza e furbizia nel manovrare la macchina da presa, creando la giusta atmosfera e scene davvero ansiogene. Tutto quadra e la ciliegina sulla torta sono le performance degli attori, tutti perfetti nel loro ruolo.

5) Scream

Non poteva mancare, più che altro perché la scommessa dei registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett è stata vinta contro ogni aspettativa. Il quinto capitolo della saga horror cult ideata da Wes Craven nel lontano 1996 è anche il primo non diretto da lui, scomparso nel 2015. I timori che la sua visione non venisse rispettata o stravolta erano tanti, ma Scream – il cui titolo omaggia il capostipite – guarda con devozione e rispetto al lavoro di Craven, donando nuova linfa vitale alla serie cinematografica. La famosa cittadina di Woodsbooro, di nuovo teatro di omicidi da parte di Ghostoface, continua a non stancare ed è un piacere rivedere il cast originale e le new entry così ben assortite tra loro. Si ritorna in famiglia insomma, tra violenza, sangue, ironia, citazionismo e tutte le caratteristiche che hanno reso fondamentale la saga di Scream per il genere slasher.

