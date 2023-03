Le concessionarie L’Automobile Spa e Proglio Spa protagoniste al Corso Digital Marketing della Scuola Apro di Alba

Mercoledì 8 Marzo, presso la sede di Apro di Alba, nell’ambito del Corso di 800 ore finalizzato a formare i futuri Tecnici in Marketing, Comunicazione & Social Media, le concessionarie Opel L’Automobile Spa, Skoda e Volkswagen Proglio Spa hanno tenuto un intervento dal titolo “Il digital Marketing al servizio di un business locale, dalla Lead Generation alla Conversione”

Il corso Web Marketing & Social Media rientra nell'offerta del settore Phygital dedicato alla formazione in ambito digitale per giovani, adulti e aziende. Tra graphic design e digital marketing, agisce dal 2018 come incubatore di professionalità altamente qualificate impegnate a formare le figure specifiche richieste dal mercato ICT.

Sono intervenuti in qualità di relatori Marco Prando che, per le concessionarie dei 3 marchi, si occupa insieme ad un gruppo di professionisti da lui coordinato dell’ideazione e dell’esecuzione delle strategie di Digital Marketing e Donatella Boggione che all’interno delle concessionarie Opel di Alba, Cuneo e Fossano ha la responsabilità del BDC aziendale (Business Development Center)

Nel corso del pomeriggio è stato messo in evidenza come si possa realizzare, per un’attività locale o comunque con un perimetro di azione non nazionale, una strategia di marketing online utilizzando le principali leve del digitale per ottenere contatti di utenti interessati a ricevere informazioni ed a procedere con l’acquisto di un’auto.

E’ stato evidenziato quanto sia diverso e più complesso elaborare ed attuare strategie di marketing online per target localizzati in zone ben delimitate e non a carattere nazionale o internazionale.

Marco Prando ci racconta “è stato un pomeriggio estremamente stimolante dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare giovani laureati e diplomati veramente interessati all’argomento trattato. Ho cercato di introdurre qualche concetto di marketing che possa essere realmente utile nel futuro professionale dei ragazzi evidenziando l’importanza di una stretta collaborazione tra le persone che sono all’interno delle aziende con cui si lavora e dei professionisti esterni. Abbiamo quindi parlato di come con Google, Facebook & co si possano ottenere contatti qualificati ma abbiamo anche parlato, spesso, dell’importanza delle persone all’interno delle aziende per permettere che questo accada”

Donatella Boggione, che nell’evento ha rappresentato la Concessionaria Opel L’Automobile, ha raccontato di come, nella quotidianità, si rapporti con i contatti che vengono generati dal web “sono rimasta veramente colpita, in positivo, dall’energia dei ragazzi che si sono dimostrati estremamente curiosi del nostro lavoro e che hanno posto domande molto pertinenti. Ho raccontato l’esperienza della costruzione del Business Development Center, funzione aziendale che si occupa di fare da trait d’union tra i contatti generati dal web e la forza vendita. Sono veramente orgogliosa di lavorare per un’azienda che mi permetta non solo di esprimere le mie capacità nel lavoro ma anche di raccontare l’esperienza a giovani diplomati e laureati”

Conclude Antonio Bosio, Direttore Generale di Apro “mi ha fatto molto piacere respirare l’entusiasmo dell’aula, un applauso sicuramente a tutti i ragazzi che dimostrano costantemente interesse per gli argomenti trattati ed anche un grande applauso a questa azienda del territorio che, scegliendo di dedicare materialmente il tempo dei propri dipendenti e collaboratori per portare testimonianze, ha dimostrato in modo concreto di supportare la formazione dei nostri giovani e quindi del nostro futuro professionale. Quando parlo di fare sistema tra aziende e formazione intendo proprio questo”

Le specializzazioni post diploma di Apro Phygital vedono un buon esito occupazionale a termine del percorso. Circa il 60% degli allievi viene assunto dalle aziende che li hanno ospitati durante lo stage, mentre gli altri trovano impiego come dipendente o come professionista digitale freelance, scelta questa effettuata da circa il 10% degli specializzati.

Negli anni Apro Phygital ha consolidato collaborazioni con partner strategici del contesto territoriale: agenzie di comunicazione, enti pubblici e associazioni, aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.