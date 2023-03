A Demonte il secondo appuntamento dei "Dumsenandi"

Prosegue “Dumsenandi”, il ciclo di incontri organizzati dall’associazione Yepp Valle Stura aperto a tutta la comunità per approfondire il tema della sostenibilità ambientale e partecipare attivamente al cambiamento. Arricchiscono questo percorso una serie di laboratori, raccolte ecologiche, dibattiti con esperti e confronti aperti su alcuni argomenti fondamentali come l’alimentazione sostenibile, l’autoproduzione di cosmetici e prodotti per la casa e la lotta alla fast fashion con il riutilizzo dei capi di abbigliamento.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 1 aprile dalle 15:00 alle 17:00, presso il circolo “Stella alpina” di Demonte (Piazza Renzo Spada, 21). L’incontro consisterà in un laboratorio di eco-cosmesi: guidati da Serena Fassio di Bottega Sadonio (Caraglio), impareremo ad autoprodurre una crema mani-corpo e un deodorante; a seguire, merenda condivisa. L’attività è gratuita per i soci Yepp, con la possibilità di tesserarsi in loco al costo di 5€. Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 25 marzo. Per ulteriori informazioni scrivi al 3703245814 (Annalisa).

L’associazione Yepp Valle Stura, nata a febbraio 2018, è composta da giovani residenti in Valle Stura. Essa si impegna, con la supervisione di Yepp Italia e la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valle Stura, della Fondazione CRC e della Compagnia di San Paolo all’ideazione e alla creazione di iniziative, eventi e spazi in cui i giovani della Valle possano condividere esperienze, acquisire competenze e concretizzare i desideri di miglioramento del territorio. L’obiettivo dell’associazione è creare una rete efficace tra i giovani della Valle Stura e gli enti pubblici e del terzo settore per dare vita ad un effettivo sviluppo della comunità.

