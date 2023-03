Al via le iniziative di Borgo San Dalmazzo per la prima giornata della legalità

Prende il via domani, 15 marzo 2023, il calendario di eventi organizzati dall’Assessorato alla Legalità del Comune di Borgo San Dalmazzo in occasione della Prima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile.

Il programma prevede:

15 marzo 2023 ore 21.00

Biblioteca Civica “Anna Frank”

incontro pubblico

IL DIRITTO TRA LE VITTIME DELLE GUERRE

con il contributo dell’Unione

Intervengono Franco CHITTOLINA e Adriana LONGONI

già funzionari delle istituzioni europee fondatori dell’Associazione APICE Associazione per l’incontro delle Culture in Europa che propone e promuove l’incontro

19 marzo 2023 ore 16.30

Piazza Falcone e Borsellino

LETTURA DEI NOMI DELLE VITTIME DI MAFIA

a seguire

Auditorium civico “Città di Borgo San Dalmazzo”

INAUGURAZIONE ALBERO DELLA LEGALITA'

incontro pubblico con Giovanni Damiano figlio di Amedeo Damiano Presidente dell'U.S.S.L. N.63 di Saluzzo ferito mortalmente in un agguato intimidatorio il 24 marzo 1987 a opera di un gruppo criminale. Amedeo Damiano aveva avviato due inchieste per gravi irregolarità all'interno della U.S.S.L. che presiedeva

21 marzo 2023 ore 20.45

Auditorium civico “Città di Borgo San Dalmazzo”

spettacolo teatrale

SENZA MOTIVO APPARENTE

di Christian La Rosa

per ricordare l'omicidio di stampo mafioso di Amedeo Damiano in una narrazione frutto dell'intricata vicenda che, sorprendentemente, non ha visto l’incriminazione di mandanti

23 marzo 2023 ore 20.30

Salone Consiliare

Confartigianato Imprese Cuneo zona di Borgo San Dalmazzo organizza consiglio aperto sulla tematica:

ABUSIVISMO: DANNO ECONOMICO SOCIALE

intervento del Vice Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo Michele Quaglia

La cittadinanza è invitata a partecipare. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.