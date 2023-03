Demonte: al teatro parrocchiale la nuova commedia del Fia Curt

A Demonte la nuova recita della compagnia del Fia Curt dal titolo: ‘Patela dop patela n’a storia (quasi vera ) ai temp d’la rubatera’.



Il gruppo teatrale vanta una notevole tradizione nella filodrammatica demontese per la valorizzazione e la difesa del dialetto piemontese apre la stagione con la commedia scritta da Patrizia Brondello. La sede scelta per il debutto è il teatro parrocchiale di Demonte, e la serata quella del 25 marzo, con ulteriori spettacoli fissati per il 31 marzo, il 15 april, il 6 maggio e il 17 agosto rispettivamente a Busca (cinema Lux), Bernezzo (teatrino parrocchiale), Aisone e ancora Demonte.



La trama: siamo a Demonte in via Rubattiera (da ‘rubat’, attrezzo che un tempo serviva per trebbiare il grano). La storia ruota attorno a un nucleo parentale prevalentemente al femminile, in quanto la mamma vedova ha la responsabilità della conduzione famigliare. La routine quotidiana viene destabilizzata dal congedo anticipato del figlio maggiore Edo che, per una dinamica apparentemente sconosciuta, assume un comportamento infantile e sconcertante. Tanti sono i personaggi che si alternano per risolvere questa situazione tra equivoci ed esilaranti risate.