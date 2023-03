“Donne… memoria… tra ieri e oggi”: a Dronero un incontro interamente dedicato alle tematiche femminili

Un pomeriggio davvero importante quello di giovedì scorso, 9 marzo, a Dronero. In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale sui diritti della donna, la presidenza provinciale Acli e il Coordinamento donne Acli Cuneo e regionale, hanno organizzato l’incontro “Donne…memoria…tra ieri e oggi”, interamente dedicato alle tematiche femminili.

Presso il museo civico Luigi Mallé, guidati dalla curatrice Ivana Mulatero è stato il tempo di un emozionante viaggio di scoperta immersi nell’arte, con particolare attenzione alle donne ritratte nella collezione.

Figure femminili come la Vergine, ma anche le donne oggetto per il piacere maschile ritratte in scene di osteria; l’Amore poi, in uno straordinario dipinto di Giovanni Battista Crosato, rappresentato da Venere; ed ancora figure come quella di Sant’Agata di Giovan Domenico Molinari, protettrice delle donne che allattano. Dai ritratti alle scene di vita quotidiana, passando per un dipinto di Marco Calderini che ritrae una bambina distesa su un prato.

Com’era e com’è vista la donna? Grazie all’arte sono stati sollevati interrogativi davvero preziosi.

La giornata è poi proseguita nella Sala Chegai presso il cinema teatro Iris. Qui i saluti del presidente provinciale Acli Cuneo, Elio Lingua, e del sindaco di Dronero, Mauro Astesano, che hanno sottolineato l’importanza di una doverosa attenzione a tutte quelle che sono ancora oggi le problematiche affrontate dalle donne. Presenti, insieme a loro, la coordinatrice provinciale “Donne Acli Cuneo”, Barbara Castellano, la coordinatrice regionale donne Acli, Liliana Magliano, e la vice presidente provinciale Acli Cuneo, Mariangela Tallone.

Leggendo una parabola tratta dal Vangelo, il parroco di Dronero don Giovanni Banchio ha parlato poi metaforicamente del ricco e del povero, dove quest’ultimo ha un nome ed è Lazzaro. Il ricco è invece senza nome, poiché ha detto “dietro di lui ci siamo tutti e soprattutto vi è la cecità nel porgere aiuto. Ascoltare le sacre scritture significa aver la possibilità di non essere ciechi ed aridi di fronte ai bisogni altrui, di guardarci e soprattutto essere davvero fratelli e sorelle.”

“Donna, fuscello e quercia della nostra vita”: ad intervenire è stata in seguito la consigliera provinciale Acli Cuneo, Adriana Abello. Un intervento molto toccante il suo: riferimenti alla tradizione, ai proverbi ma anche a importanti momenti di vita vissuta. “Noi siamo quello che abbiamo perduto”, ha detto sottolineando l’importanza invece del non perdere, del ricordare e tramandare. La vita, i momenti, il racconto della sua cara nonna, ma soprattutto la consapevolezza che attraverso le testimonianze ed i pensieri sono faro luminoso nel presente e per il futuro.

È intervenuto poi il signor Aldo Rolfi, monregalese, figlio di Lidia Beccaria Rolfi, partigiana deportata a Ravensbruck. Da parte sua il racconto della madre, dell’amicizia che aveva con Primo Levi e di quell’esperienza della deportazione, tragica e traumatica, che la segnò per sempre. “C’è da distinguere tra internati, cioè i militari, ed i deportati, ossia le persone comuni. Ricordo ancora le telefonate di Primo Levi, voleva parlare con mia mamma e diceva che aveva bisogno di aria di campo. Insieme ripercorrevano i momenti, erano usciti e nello stesso tempo mai usciti dal campo di concentramento.” Di Rolfi l’impegno tenace, quotidiano e costante, il suo ammirevole sensibilizzare andando a parlare anche ai ragazzi delle scuole.

A seguire Ivana Mulatero, storica e critica d'arte, curatrice del museo civico Luigi Mallé. Da parte sua la presentazione del progetto “Ogni 8 del mese un 8 marzo”, che da due anni racconta le storie di donne del passato e del presente che “nella loro vita ordinaria hanno fatto cose straordinarie”, il loro coraggio. Una memoria preziosa, partecipata ed attiva, della quale sono stati mostrati alcuni dei 51 cammei finora pubblicati.

La parola, in ultimo, al presidente del Centro Turistico Acli di Cuneo, Bruno Massa, che presentato il progetto comune del CtA e delle Acli nazionali dal titolo: “Cammino della Memoria”. Un’iniziativa che desidera anche quest’anno ripercorrere i luoghi della memoria e che culminerà a maggio con un “viaggio della Memoria” ad Auschwitz.

La tenacia, l’ordinario che diviene straordinario ma soprattutto forza ispiratrice, motivo per non arrendersi e per battersi per gli importanti diritti. Nella memoria, l’impegno costante.