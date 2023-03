A Fossano un nuovo flash mob nel segno dell'ecosostenibilità con la Fondazione Pistoletto

L’Associazione ConTeSt oOo e l’Ambasciata Rebirth Cuneo – Fondazione Pistoletto invitano a un nuovo appuntamento, aderendo all’appello di Michelangelo Pistoletto: unirsi per creare il Sentiero Rebirth.

“Una data, il 21 marzo 2023, un’unica azione in tutto il mondo: unirsi mano nella mano. Tante righe su di un’unica mappa, un’unica linea virtuale intorno al Pianeta.

Una partecipazione globale, contro tutte le mostruosità create dall’uomo. Tutte, nessuna esclusa”, citando il maestro Pistoletto.

Dunque una chiamata all’azione, è proposta in continuità con la celebrazione del RebirthDay del 21/12 (festa collettiva mondiale, svolta nello specifico dell’ultima edizione in piazza Castello degli Acaja a Fossano). Ed è proposta con l’impegno a ri-generare, riciclare, ridare vita nuova secondo i principi dell’ecosostenibilità.



Un nuovo evento artistico-ecosostenibile coinvolgerà scuole, associazioni e organizzazioni del territorio cuneese e soprattutto del Comune di Fossano.

In mattinata, dalle ore 11,15 alle 11,45, lungo Viale Mellano e presso Piazza Celebrini si realizzerà un flash mob globale in cui, prendendosi per mano, le nuove generazioni si uniranno simbolicamente per un significativo messaggio di impegno e rinascita.

Un sentiero, una catena di mani si unirà contro “tutte le mostruosità che minacciano il mondo" e ancora sempre "di mano in mano”, si formerà un “darsi una mano" per salvare l’ambiente con il riciclo.

Infatti, passandosi una bottiglia in PET riciclabile (che è chiesto a ognuno di portare), i partecipanti daranno un segno di forte e civico-pratica assunzione di responsabilità ecologica ed ecosostenibile. Le bottiglie verranno poi portate al centro di riciclo, stabilimento Dentis Recycling Italy. Saranno utilizzate per l’opera Terzo Paradiso del maestro Pistoletto. Opera che è in fase di realizzazione e che sarà dunque “partecipata” da una comunità di cittadini fortemente ingaggiati e impegnati nel segno della rinascita e dell’ecosostenibilità.



L’azione comune d’ingaggio per un Rebirth mondiale, nell’emblematico giorno dell’equinozio di primavera, sarà fotografata/ripresa. Il prodotto multimediale si inserirà in un video integrante le riprese delle diverse Ambasciate-città che formeranno il primo cerchio della Rinascita intorno al mondo.



Il flash mob e il “passa-bottiglie” PET saranno proposti a tutte le scuole e comunità educanti (aderenti ai progetti e alla Formazione oOo, condivisi con l’UST Cuneo) che potranno liberamente realizzare, nell’arco della giornata del 21 marzo, foto, da segnalare con mail a info@contestoaps.it, e video in formato orizzontale, il cui link sarà inserito sul sito www.21march23.net.



In quella data si realizzerà “un evento planetario", da condividere tramite i social, da riprendere e inserire in un sito contraddistinto da una mappa del mondo. Un video-documentario, raccoglierà senza soluzione di continuità tutti i contributi ricevuti, un’opera chilometrica digitale intorno al nostro pianeta.



In nuovi e prossimi rendez-vous artistico-civico-ecosostenibili organizzati dall’Associazione ConTeSt oOo e Ambasciata Rebirth Cuneo si riprenderà e proietterà l’impresa del Sentiero Rebirth-1ª edizione.