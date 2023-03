Fossano: seconda giornata di gioco libero con il 'Gdr World Cafè'

Torna per la seconda volta la giornata di gioco libero firmata 'Gdr World Cafè', il collettivo cuneese di appassionati del gioco di ruolo e di società. Dopo il partecipatissmo evento dello scorso 11 settembre - e i due appuntamenti di riflessione sulla 'teoria' del gioco di ruolo e le sue varie specificità - è nuovamente la volta di sedersi attorno a un tavolo per vivere avventure entusiasmanti.



L'appuntamento è per sabato 25 marzo in via Germanetto 3 a Fossano. Due i possibili turni di gioco, a partire dalle 16 e a partire dalle 21: sulla pagina eventbrite dedicata all'evento si possono scorrere i diversi (tantissimi) tavoli di gioco proposti dagli altrettanti 'master' (facilitatori e arbitri) e prenotarsi a uno o più dei tavoli fino alle 20 di venerdì 24 marzo.



Le avventure proposte ai tavoli andranno dal fantastico fiabesco, al noir soprannaturale, al supereroistico, alla messa in scena di drammaturgie teatrali. Nella descrizione di ogni avventura, visionabile sempre sulla pagina eventbrite, è possibile conoscerne le specifiche anche a livello di tematica trattata.