I sogni dipinti nelle grottesche al Castello di Vinovo

Sabato 11 marzo ha aperto i battenti al Castello di Vinovo la mostra “Enigmi dipinti. Dalla Domus Aurea di Roma alle grottesche di Vinovo”.

È un viaggio nel mondo fantastico delle grottesche, le decorazioni che dalla Roma imperiale si sono tramandate al Rinascimento italiano e da qui al resto dell'Europa occidentale.

È un'autentica immersione in un universo traboccante di personaggi fantasmagorici, connubio di umani, piante, animali terrestri e acquatici che si rincorrono su grandi pareti dipinte, sbirciano dall'orlo di piatti da portata, minacciano dai battenti dei portoni o dalle decorazioni di armature, giocano con la nostra fantasia negli alfabeti fantastici... e tanto altro ancora.

La mostra, a cura di Giordano Berti, si è avvalsa del suggestivo allestimento scenografico della designer Letizia Rivetti.

Stampe antiche, gigantografie, tessuti, sculture in legno e oggettistica varia, dimostrano la longevità di questo genere figurativo anche in altri castelli de Piemonte, come spiega un breve ma intenso documentario preparato appositamente per la mostra di Vinovo.

Tra gli oggetti di maggior pregio spiccano le maioliche decorate “alla raffaellesca” prestate da La Vecchia Faenza di Faenza , L'Antica Casteldurante di Urbania, la Sambuco di Deruta e Raffaello Pernici Best Ceramics di Rosignano Marittimo.

Arriva da Venezia uno splendido, preziosissimo tessuto ricamato su seta a più strati, con grottesche dei secoli XVI-XVIII, messo a disposizione da Tessuti Bevilacqua.

Il percorso espositivo è corredato da numerose installazioni interattive e videoproiezioni capaci di coinvolgere emotivamente adulti e bambini. Queste creazioni multimediali sono di Giulio Davico, Jacopo Della Rocca e Tommaso Pigliapoco.

La mostra ha un’appendice la notte di sabato 25 marzo, nel corso del Festival delle Magie. In quell’occasione, la facciata del Castello Della Rovere si anima con un gigantesco videomapping intitolato “La grotta dei sogni”, mentre nel giardino si svolgono numerosi spettacoli sul tema delle grottesche.

Il Festival delle Magie prosegue nell'intera giornata del 26 marzo con un ricco programma.

ORARIO DI APERTURA:

Giovedì e Sabato 14.30-18.30

Domenica 10-12.30 e 14.30-18.30

Apertura straordinaria Lunedì 10 aprile (Pasquetta) con orario 10-12.30 e 14.30-18.30

Chiuso Domenica 9 aprile (Pasqua)

INGRESSO:

Intero € 7 - Ridotto € 5 per comitive scolastiche, gruppi di minimo 15 persone, possessori abbonamento Musei. Gratuito per minori di anni 12, persone disabili certificate, studenti degli Istituti scolastici di Vinovo.

INFO: Comune di Vinovo, 011.9620413 - manifestazioni@comune.vinovo.to.it