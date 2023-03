“Il purgatorio dei vinti”, dialogo con lo storico Gianni Oliva a Magliano Alfieri

Domenica 19 marzo alle ore 17, presso il salone della biblioteca civica di Piazza Bergamasco a S.Antonio di Magliano Alfieri, lo storico Gianni Oliva presenterà il suo ultimo libro intitolato “Il purgatorio dei vinti” Mondadori Editore.

L’argomento è una pagina difficile del dopoguerra italiano, perché si tratta del destino di oltre 30.000 militi e sostenitori della repubblica sociale che vennero ammucchiati nel campo di prigionia di Coltano, alle porte di Pisa.

Erano i vinti della guerra civile, i "ragazzi di Salò» che dopo l'8 settembre scelsero la continuità con i valori del Ventennio.

Coltano non si presenta come il campo di prigionia di ex combattenti nostalgici, ma come lo specchio dello smarrimento ideologico e morale lasciato nelle coscienze dal 1943-45.

Gianni Oliva, giornalista e storico, preside e docente universitario, ex-assessore alla Cultura della Regione Piemonte, non è la per la prima volta ospite a Magliano.

Nell’ultima edizione di “Declinazioni”, lo scorso settembre, tenne una lezione applauditissima sul tema “Dalle ragioni delle guerre al dovere della disobbedienza”.

La rassegna “Se una sera d’inverno” ha tra gli organizzatori il comune di Magliano Alfieri, l’Associazione Amici del Castello Alfieri, dell’Associazione culturale Il Paese e naturalmente le attivissime volontarie della biblioteca.

Appuntamento dunque domenica 19 marzo alle ore 17.