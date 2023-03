Mondovì, si presenta il libro "La morte non ha rispetto" di Daniela Piazza

Domenica 26 marzo, alle ore 17.30, Daniela Piazza presenterà La morte non ha rispetto presso librerie.coop a Mondovicino.

Pubblicato da Laurana editrice, è un giallo ambientato a Celle Ligure, vincitore del Premio Nebbiagialla sezione inediti 2021.

Tutto ha inizio una fredda mattina d’inverno, quando l’anziana Annarita e la sua scorbutica badante Elena trovano il cadavere di don Luigi. Il maresciallo Talarico, uomo tranquillo per non dire inconcludente, chiude dunque i gialli di Simenon con cui si intrattiene anche quando non dovrebbe, e affronta il caso.

Ad aiutarlo (o forse a complicargli la vita?) sarà proprio la strana coppia formata da Annarita ed Elena: la prima, personaggio meraviglioso, arguta e tenace fin nelle ossa, la seconda accusata − nientemeno − di essere l’omicida.

I tre personaggi si inoltrano così, ognuno a modo loro, in una ragnatela imprevista e imprevedibile: tra pettegolezzi e rancori di un paesino di provincia, emergono infatti segreti gelosamente custoditi e addirittura attività criminali. Perché non tutto è come sembra: nei romanzi − nei buoni romanzi − si può gettare un occhio che va oltre la ben più comoda apparenza, e lo si può fare con divertimento, leggerezza e intelligenza.

Con l’autrice, che ha già al suo attivo tre libri con Rizzoli, dialogherà Bruno Vallepiano, autore di gialli pubblicati da Araba Fenice e Golem, e di saggi e guide legati al territorio piemontese.

Per chi volesse conoscere l’autrice e farsi firmare una copia del libro, Daniela Piazza sarà presente in libreria già a partire dalle ore 16.