Alba: anche il liceo 'da Vinci' alla fiera 'Didacta Italia 2023'

Il liceo “da Vinci” di Alba è stato invitato alla Fiera “Didacta Italia 2023” che si è svolta dall’8 al 10 Marzo presso la Fortezza da Basso di Firenze. Una delegazione di alunni del Liceo Musicale ha partecipato attivamente all’evento accompagnati dalla Dirigente Laura Ragazzo, la DSGA Eleonora Accetta e dai docenti Simone Longo e Valter Protto.



I ragazzi si sono esibiti negli spazi dedicati alle Biblioteche innovative “Biblòh!” ed alle Scuole JMS, Jazz Mood School, con performances musicali inserite tra gli interventi dei numerosi relatori provenienti da tutto il territorio nazionale. La partecipazione rappresenta un riconoscimento per le attività attivate grazie al progetto "Davinci jazz mood school e nuovi linguaggi musicali", un percorso didattico innovativo per la promozione delle competenze artistiche del musicista contemporaneo.



Il progetto Biblòh! è finalizzato a rinnovare le biblioteche, trasformandole in nuovi ambienti di apprendimento flessibili e integrati, inoltre l’iniziativa permette ad alunni, genitori e insegnanti di poter accedere al prestito digitale di libri, riviste, quotidiani e molti altri materiali, attraverso il sito di Mlol -Scuola.



La Fiera Didacta Italia, attualmente è il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola ed ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori. Il format della fiera si sviluppa sostanzialmente su due livelli: il primo legato alle aree espositive riservate alle aziende del settore e un secondo dedicato agli eventi veri e propri, con convegni e seminari che spaziano dall’area tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento.



Il partner scientifico della Fiera è da sempre INDIRE, Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa.