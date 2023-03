Sarà Baldissero d’Alba ad ospitare la cerimonia del XXXV Premio Giornalistico del Roero, riconoscimento nato nel 1989 e partito da Sant’Anna di Monteu Roero con un unico scopo: far conoscere la terra a sinistra del Tanaro e le sue eccellenze.

L’appuntamento è fissato alle ore 18 di venerdì 21 luglio per un viaggio nella “grande bellezza” che fa tappa nell’area “centro incontri”, un luogo che miscela splendidamente i territori di Langa e Roero.

L’importanza della manifestazione e lo spessore delle firme dell’informazione partecipanti all’evento sarà come sempre sottolineato dalla presenza delle più alte autorità del mondo politico, culturale e professionale del Roero, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.

Alle ore 19.30 circa è previsto l’aper-arneis, con la degustazione degli arneis, omaggio ad uno dei vini che hanno fatto grandi le nostre colline. Consiste in una serie di assaggi dei prodotti della tradizione roerina e delle nuove creazioni che la fantasia tutta italiana ha riscoperto negli ultimi anni, nonostante la crisi e la pandemia. I prodotti vengono messi a disposizione ed offerti da aziende, consorzi, privati che intendono far conoscere le “eccellenze” di un territorio incredibilmente ricco di gusti e fascino.

Ma non finisce qui, come spiega Giovanni Negro, presidente dell’associazione Premio Giornalistico del Roero: «Confidiamo di riavere con noi il Crudo di Cuneo, la salsiccia di Bra, i salami di Quadro, le tinche di Cascina Italia di Ceresole, il pane dei panificatori di Alba e i prodotti che il Meg di Simona Rossotti ci porterà come sempre». Aggiungendo: «Si prevede la partecipazione di oltre 200 persone tra cui i più bei nomi delle riviste specializzate e le televisioni locali e nazionali, cioè Rai e Mediaset. Sarà un bel momento».