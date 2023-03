Basket Serie C femminile: LRB da urlo, le Twin sbancano Sozzago

La seconda fase della Serie C femminile inizia con la grande vittoria in terra novarese, con le Twin a superare Cerrus dopo un ultimo periodo dominato.

La partita

Inizia la poule salvezza per LRB, impegnata nella “trasfertona” a Sozzago (vicina a Novara) contro il Cerrus Basket. La gara è estremamente dura e combattuta nella prima parte, con contatti ruvidi e grande agonismo. Ad ogni modo sono le ospiti a provare a guidare le danze e a provare a imbastire qualche mini-allungo, sempre però ricucito. A metà gara è avanti LRB di 5 punti (20-25). Il terzo periodo prosegue sulla stessa falsa riga con le viaggianti brave a difendere il proprio tesoretto ed anzi anche a incrementarlo di un ulteriore punticino: è 29-35 al trentesimo. LRB deve fare i conti con due infortuni (la capitana Raffaeli alla caviglia e la 2007 Occelli al ginocchio) ma nel finale cresce sempre di più. Le Twin spingono: sotto canestro il reparto delle lunghe è una garanzia, da fuori le esterne sono precise al tiro pesante e attaccano anche con buon ritmo dal palleggio. In un attimo è fuga, con le biancoalate a portarsi oltre la doppia cifra di margine. Nelle ultime battute le langarole trovano ancora ottime giocate e sfondano il muro del +20, vincendo 37-58.

Langhe Roero può così festeggiare così il primo successo nella seconda fase, anche se è costato un paio di infortuni che ci si augura non siano gravi. Si torna in campo al Pala 958 il 19 marzo alle 18:00 per proseguire al meglio questa decisiva fase di campionato.

Cerrus – Langhe Roero Twin Towns 37-58 (7-11, 13-14, 9-10, 8-23)

Langhe Roero Twin Towns: Mascarello, Barbasio, Bassano, Oberto, Valpreda, Bergese, Occelli, Gotta, Raffaeli, Bonetto, Giannotto, Maccagno. All. Alfero, Capellino.