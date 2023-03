Calcio Serie D: ufficiale, a fine stagione Viassi lascerà il Fossano

E' ufficiale la notizia della fine del rapporto tra il Fossano e mister Viassi dopo otto stagioni, tante soddisfazioni e qualche cocente delusione, soprattutto nell'ultima annata, ormai destinata a concludersi con la retrocessione in Eccellenza.

Nella nota diramata dalla società blues il ringraziamento del presidente Bessone per il lavoro svolto dal tecnico in questi anni.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

La società Fossano Calcio SSD ARL, in comune accordo con il Responsabile Tecnico Sig. Fabrizio Viassi, comunica che, al termine della stagione sportiva, le strade si divideranno. Dopo 8 stagioni ricche di vittorie e successi, la società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto.

Arrivato a Fossano nel febbraio 2015, dopo aver avuto esperienze nel mondo professionista e in federazione, mister Viassi ha fin da subito portato la sua esperienza con la vittoria del campionato di Promozione (stagione sportiva 2015-2016), seguiti da 3 anni di campionato di Eccellenza (con un playoff) vinto poi nella stagione 2018-19 e da 4 anni di Serie D (record assoluto per la Piazza di Fossano).

Il presidente Gianfranco Bessone afferma: “Questa stagione sportiva è stata difficile e tortuosa. Sapevamo che il nostro sarebbe stato un campionato di sofferenza. Le scelte che sono state fatte sono sempre state condivise, pertanto ci riteniamo tutti responsabili di queste difficoltà. La scelta di non esonerare il tecnico come ripetutamente richiesto da pseudo-tifosi, offendendo anche in modo volgare sia il Mister che la Società, deriva dal fatto che per la nostra Società la riconoscenza personale, ha un valore che va oltre i risultati sportivi. Mister Viassi avrebbe potuto lasciare il Fossano al termine della miracolosa salvezza della scorsa stagione, ma, essendo una persona coerente, ha continuato il suo percorso a Fossano, malgrado le difficoltà che comporta un campionato in serie D, con una delle squadre più giovani a livello nazionale.“

"È stato un valore aggiunto” continua Bessone “non solo con la prima squadra, ma anche nella crescita del settore giovanile. Ha sposato in toto la filosofia societaria, e negli anni le scoperte di Luca Gemello (attuale portiere del Torino), Daniel Boloca (giocatore del Frosinone in serie B e nazionale Rumena) e i trasferimenti in squadre professioniste di Giacomo Galvagno, Gino Sammartino e Samuele Giraudo sono stati frutto di un gran lavoro sui giovani; non per ultimo nell’attuale stagione Niccolò Delmastro (classe 2005) è stato protagonista con la rappresentativa LND al torneo Caput Mundi di Roma.

Il presidente Gianfranco Bessone e tutta la società desiderano ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune.