Sci alpino, Coppa Europa: Edoardo Saracco 25° nel gigante che ha dato il via alle finali di Narvik

Le Finali della Coppa Europa a Narvik, in Norvegia, sono cominciate lunedì 13 marzo con i Giganti.

Quello maschile è stato vinto dall’atleta di casa Fredrik Moeller. L’atleta dell’Oppdal Alpin Skiklub ha rimontato due posizioni tra la prima e la seconda manche, per chiudere nel tempo totale di 2’,03”,81/100, con 44/100 di vantaggio sull’austriaco Joshua Sturm e 86/100 sullo svizzero Josua Mettler dello Schnee Sport Churfirsten Toggenburg.

Grazie ai punti guadagnati con il terzo posto, l’elvetico ha conquistato anche il primo posto nella classifica di specialità.

Non ce l’ha fatta invece Hannes Zingerle: il carabiniere altoatesino, dopo il doppio impegno nel massimo circuito a Kranjska Gora si è piazzato decimo ad 1”,90/100 e quindi è arrivato quarto nella classifica continentale del Gigante, a soli 4 punti dal terzo posto, non conquistando quindi il posto sicuro in Coppa del Mondo.

Simon Talacci, livignasco del Centro Sportivo Esercito, ha recuperato dieci posizioni nella seconda manche per chiudere al quattordicesimo posto.

Rimonta di due posizioni anche per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, che ha chiuso al venticinquesimo posto.

L’altro cuneese, Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito è stato iscritto alla gara di Slalom di oggi, martedì 14 marzo. Dopo l’impegno norvegese in Coppa Europa, Corrado parteciperà alle Finali della Coppa del Mondo, a cui ha il diritto di partecipare in quanto campione mondiale Juniores di Slalom.