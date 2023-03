Tiro con l'arco: Arclub Fossano di bronzo ai campionati italiani

Si sono svolti a Rimini, da giovedì 9 a domenica 12 marzo, i campionati italiani indoor di tiro con l'arco distanza 18 mt. vinti dal campione Mauro Nespoli.

Nella mattinata di sabato hanno gareggiato le classi giovanili: l'Arclub Fossano era presente con 6 arcieri.

La squadra allievi composta da Streri Giovanni, Fruttero Domenico e Benedicenti Dario, con una strepitosa gara, si è aggiudicata la medaglia di bronzo.

Hanno disputato un'ottima gara anche Poetto Roberta, Streri Beatrice e Bertero Lorenzo.

Domenica 12, l'Arclub, in collaborazione con gli Arcieri 01 Foss, ha organizzato presso il campo tiro in via del Sabbione a Fossano il 4° 3D Porta Sarmatoria. L'evento è stato un gran successo.

Hanno partecipato 105 arcieri provenienti dal Piemonte, Liguria,Toscana e Lombardia Benissone Rosalba dell'Arclub Fossano si è aggiudicata il secondo posto nella divisione arco nudo.

I ringraziamenti della società fossanese per quanti hanni contribuito alla realizzazione dell'evento: l'industria dolciaria Balocco, Viglietta Matteo, La Cassa di Risparmio di Fossano e Acqua Eva.