Lettera di "Cuneo Nera" all'Anpi: la solidarietà della Federazione Italiana Volontari della Libertà

Riceviamo e pubblichiamo:

La storia della lotta di liberazione dell’Italia dal nazifascismo e il ruolo centrale in essa ricoperto dalla città di Cuneo, Medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza, non può essere infangato da sguaiate minacce fasciste come queste, che risuonano della codardia e della pochezza morale di chi che le ha lanciate.