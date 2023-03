A Neive costituita la nuova Pro Loco: il presidente è Riccardo Baracco

Le Pro Loco sono associazioni di vero e proprio volontariato che aiutano i vari paesi a portare avanti la tradizione, il folklore, la cultura, e cercano di valorizzare il territorio e di farlo conoscere all’esterno, grazie a eventi e manifestazioni che lo rendono protagonista.

Anche Neive ora ha nuovamente questa realtà grazie all’impegno di ben 23 giovani neivesi che si sono uniti per lavorare a favore dei concittadini. Sono stati eletti Riccardo Baracco come Presidente, Alessandro Ressia come Vice Presidente, Robert Manasiev nel ruolo di Segretario, e Giorgia Marenco con l’incarico di Tesoriere.

L’amministrazione comunale ringrazia i giovani per la loro disponibilità e augura a questo nuovo gruppo un buon lavoro e soprattutto divertimento.