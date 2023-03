Alba, anche il sindaco Bo con gli studenti a Auschwitz e Birkenau

Il sindaco Carlo Bo ha accompagnato 700 studenti in vista ai campi di sterminio

Il sindaco Carlo Bo, il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, l’assessore Lorenzo Barbero e il consigliere Elena Di Liddo hanno partecipato al viaggio di istruzione in Polonia ai campi di sterminio di 700 studenti da più regioni italiane, di cui 340 delle classi quinte degli istituti superiori albesi.

La visita è organizzata ogni anno da Deina Torino Aps, un'associazione di promozione sociale nata a Torino nell’estate del 2013 da un gruppo di ragazzi che hanno deciso di affiancare l’associazione nazionale Deina con progetti e percorsi incentrati sull’ambito regionale. Il progetto Promemoria_Auschwitz è un progetto nazionale che ha visto in questi anni la partecipazione di oltre 11.000 giovani provenienti da 13 regioni d'Italia. L’Amministrazione comunale albese, da molti anni, sostiene il progetto attraverso l’Ufficio della Pace.

Sabato 11 marzo la classi e gli amministratori albesi hanno visitato a Cracovia il Museo Fabbrica di Oscar Schindler, il ghetto ebraico e il quartiere ebraico. Il giorno successivo, domenica 12 marzo, sono stati accompagnati nel percorso di visita dei campi di Auschwitz e Birkenau.

E’ in programma mercoledì 5 aprile un momento pubblico di restituzione del viaggio che coinvolgerà tutti gli studenti che hanno partecipato.

Il sindaco Carlo Bo: “E’ un’esperienza che sono contento di aver potuto condividere con tanti nostri studenti e che dovrebbero fare tutti per comprendere appieno uno dei periodi più bui e drammatici della nostra storia, vedendo con i propri occhi quello che esseri umani sono stati in grado di infliggere ad altri esseri umani. Non scorderò mai il silenzio assordante di quei luoghi”.

“Un percorso della memoria difficile e toccante - dicono il presidente del Consiglio comunale Domenico Boeri, l’assessore Lorenzo Barbero e il consigliere Elena Di Liddo -. Ringraziamo l’associazione Deina per l’organizzazione e le scuole albesi per l’importante adesione a progetti come questo”.