Alba, quaranta residenti alla giornata ecologica per ripulire le strade di Scaparoni

Sabato 11 marzo, in frazione Scaparoni, si è tenuta una nuova Giornata ecologica, organizzata dal Comitato di quartiere in collaborazione con il Comune di Alba.

I residenti – una quarantina in tutto, tra cui diversi bambini - si sono occupati di ripulire dai rifiuti alcune strade comunali della frazione e la provinciale 275, dal passaggio a livello di corso Bra fino al bivio di Monticello.

All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore alle Frazioni Massimo Reggio e i consiglieri comunali Elena Alessandria e Italo Magliano.

Aldo Porro, presidente del Comitato di quartiere Scaparoni: “Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a organizzare una nuova giornata ecologica dopo i due anni di stop forzato a causa della pandemia. La giornata è stata molto partecipata. L’immondizia raccolta purtroppo ancora troppa, tra copertoni, pezzi di mobili, bottiglie di plastica. Uno scenario che ha colpito moltissimo i bambini, consapevoli del modo corretto di smaltire l’immondizia e del danno che si causa all’ambiente gettando i rifiuti in strada”.

Gli assessori Lorenzo Barbero e Massimo Reggio: “Le Giornate ecologiche sono iniziative davvero lodevoli. Ci dispiace dover constatare quanto ci siano ancora troppe persone che preferiscono buttare i rifiuti all’aria aperta piuttosto che smaltirli, senza troppa difficoltà, nelle isole ecologiche. Per questo come Amministrazione continuiamo il presidio del territorio per contrastare il fenomeno, infliggendo le giuste sanzioni quando vengono identificati i responsabili. Ringraziamo il Comitato per aver organizzato la giornata e le tante persone che hanno aderito”.