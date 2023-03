Antonio Dell'Aversana eletto segretario dell'Associazione LGBTQIA+ ApertaMente

Si è svolto ieri (martedì 14 marzo) il Congresso ri-costituente dell’Associazione LGBTQIA+ ApertaMente.

L’associazione, nata lo scorso agosto e federata a Radicali Cuneo “G. Donadei”, opera a Cuneo ed in Provincia sui temi legati ai diritti civili ed alla lotta contro ogni forma di discriminazione legata alle caratteristiche sessuali, all’orientamento, all’identità di genere.

Guideranno l’associazione Antonio Dell’Aversana, Segretario e avvocato cuneese, Alexandra Casu, Tesoriera e militante di Radicali/+Europa fossanese, e lo storico esponente del FUORI (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) Luigi Ferri, Presidente Onorario.

Dichiarano Dell’Aversana e Casu: “Ieri il Senato ha respinto il regolamento dell’Unione Europea sui figli delle coppie omogenitoriali. Un ennesimo atto che ci allontana dalla civiltà. La strada per parità di diritti e per eliminare ogni forma di discriminazione, a partire dalle scuole, è ancora lunga. Il nostro impegno non mancherà di farsi sentire, con l’obiettivo di spingere la politica e le istituzioni affinché trovino il coraggio di rendere tutte le persone libere di essere e libere di amare”.