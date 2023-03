Arcangelo Galante nella Giunta nazionale di Fnaarc-Confcommercio

Recentemente si è riunito a Milano il rinnovato Consiglio direttivo di Fnaarc, la federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio in rappresentanza delle 100 associazioni territoriali presenti sul territorio nazionale, eletto nelle scorse settimane.

In quest’occasione il Presidente Alberto Petranzan, rieletto al secondo mandato, ha proposto i nomi della nuova Giunta nazionale.

Il Cav. Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, già confermato nel consiglio nazionale, è entrato a far parte della Giunta nazionale di Fnaarc-Confcommercio.

“Si tratta – afferma Arcangelo Galante – di un traguardo importante per la Fnaarc della provincia di Cuneo, oltre alla presenza del collega Gioacchino Mattiolo in rappresentanza di Torino e, in consiglio nazionale di Valter Ricci di Vercelli e Donatello Anello di Aosta in rappresentanza dell’Unione regionale”.

“Fnaarc è il punto di riferimento della categoria. Dobbiamo dialogare con le aziende mandanti per affrontare e superare insieme le difficoltà del mercato”.

“Mi congratulo – dichiara Luca Chiapella, presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – con l’amico Arcangelo Galante per il suo ingresso nella giunta nazionale di Fnaarc, quale riconoscimento dell’attività svolta dalla nostra organizzazione, in appoggio alle istanze portate avanti dagli organi nazionali nei confronti delle sedi governative”.





Sabato 18 marzo 2023, alle ore 10,00 presso la sede di Ascom Torino in Via Massena 20 (vicino alla stazione FF.SS. Porta Nuova), si terrà il convegno dal titolo “La transizione ecologica e l’impatto sulla categoria degli agenti di commercio”, al quale parteciperà l’On.le Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Transizione Ecologica insieme a esperti del settore.

La Categoria è invitata a partecipare numerosa.