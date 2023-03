Non solo il Giro d'Italia tra gli eventi di "Bra in tempo di primavera"

L’arrivo della bella stagione vede il fiorire di tanti eventi, come conferma il programma di “Bra in tempo di primavera” presentato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 marzo, nelle sale affrescate di Palazzo Mathis. Un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalla cultura al divertimento, dalla musica al buon cibo.

Una parte rilevante del cartellone è ovviamente dedicata al Giro d’Italia, che farà tappa sotto la Zizzola il 18 maggio. Proprio in vista di questo storico evento il Comune ha predisposto tante iniziative legate al mondo delle due ruote sotto lo slogan “Ci vediamo in Giro”. Si parte con la “Notte dei campioni”, incontro con grandi nomi del ciclismo come Massimo Ghirotto, Paolo Savoldelli, Beppe Saronni e Pascal Richard, che andrà in scena al teatro Politeama venerdì 24 marzo alle 21 (ingresso libero, prenotazione consigliata allo 0172-430185).

Il programma prevede però eventi di ogni genere: dal progetto educativo rivolto agli studenti “Biciscuola” alla rassegna cinematografica “Film e Bici” che vedrà la proiezione di sei film a tema tutti il mercoledì dal 12 aprile al 17 maggio alle 21 nei cinema cittadini (a turno). E poi ancora il convegno su “Cibo, Salute, Sport” organizzato presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (19 aprile), il concorso “Vie in Rosa” vedrà i commercianti cittadini sfidarsi durante tutto il mese di maggio nel predisporre la vetrina a tema più bella, l’esposizione la “Bicicletta in mostra” all’interno di Palazzo Mathis (dal 6 maggio).

Non mancheranno ovviamente gli appuntamenti sportivi, a cominciare dalla 30ª edizione della granfondo internazionale “BraBra Fenix”, in programma il 29 e 30 aprile, seguita domenica 7 maggio dalla tradizionale pedalata dedicata alle famiglie “Bici in Città” e dalla cicloturistica “Sulle strade della tappa” in cartellone la domenica successiva. Spazio anche alla musica con il “Fabrizio Bosso Quartet” (sabato 6 maggio) e al divertimento con la “Notte rosa” di sabato 13 maggio. Il 18 maggio, dopo la partenza della tappa, si potrà andare alla scoperta delle novità del mondo delle due ruote con “Bike Experience”, grande vetrina realizzata nel cortile di Palazzo Garrone.

Ma la primavera braidese saprà offrire anche tante occasioni di divertimento slegate dal mondo della bici. Irrinunciabili i grandi appuntamenti in piazza, a cominciare dalla StraBra, passeggiata della solidarietà a cura della Uisp in programma per domenica 2 aprile. Lunedì 10 aprile ritorna invece l’attesissima “Fiera di Pasquetta”, momento che racchiude in sé l’appuntamento con la fiera zootecnica, gli “Artigiani del Gusto” con il loro cibo di strada, il “Grande mercato dei produttori” e la presentazione del nuovo spettacolo dei Tre Lilu: “Mutandem”. Seguiranno il Mercatino dell’antiquariato il 25 aprile e le celebrazioni del centenario del Gruppo Alpini di Bra il 27 e 28 maggio.

Come sempre l’offerta culturale sarà molto vasta. Si va dagli ultimi appuntamenti della stagione teatrale 2022/23 (lo spettacolo da Guinness dei Primati “Forbici e Follia” del 2 aprile e lo spettacolo/concerto dedicato alla Resistenza “La valigia”, in scena al teatro Politeama il 21 aprile) al festival di letteratura noir “Castelli in giallo” del 22 aprile. Dal 24 al 28 maggio spazio invece alla ventitreesima edizione del Salone del Libro per Ragazzi.

Ruolo di primo piano avrà la musica, di tutti i generi. Infatti, se le domeniche dal 12 marzo al 16 aprile ritorna nella chiesa di Santa Chiara l’appuntamento con la musica classica di Bacco&Orfeo, ben altri generi musicali saranno protagonisti durante la nuova edizione di Aperitivo in Consolle (dal 26 maggio al 30 giugno) o in occasione del concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo Bra2 “Rock in Cento”, in programma venerdì 26 maggio in piazza Caduti per la Libertà, oppure ancora a Oasi Festival (2/4 giugno).

Prevista anche un’intensa stagione espositiva: dopo la mostra curata da Franco Gotta “Ricordi riflessi”, Palazzo Mathis ospiterà dall’8 al 30 aprile una personale dell’artista argentina Geremy Ewans. Dal 24 al 30 aprile, invece, al Movicentro troverà attuazione il “Progetto Antidoto”, mostra/evento sulla delicata tematica delle relazioni tossiche realizzata dai ragazzi delle scuole, a cura della Consulta Giovani, Consulta Pari Opportunità e Coop Lunetica.