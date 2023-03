Bra, il Comune predispone il cambio dei serramenti per parte del Municipio

Il Comune predispone la sostituzione dei serramenti dell’ufficio commercio e urbanistica del Municipio, situato nella parte più nuova dell’edificio, quella che si affaccia in via Barbacana. Spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Messa: "All’interno dei fondi Pnrr, esiste la possibilità di utilizzare 130 mila euro per interventi di riqualificazione energetica. Abbiamo deciso così di ricorrere a questa cifra, a cui abbiamo aggiunto alcuni fondi comunali, per un’operazione sull’ingresso di via Barbacana, su cui in questi anni abbiamo lavorato molto. La scelta nasce anche dal fatto che la via porta alla chiesa di Santa Chiara, uno dei siti più visitati della città. L’intervento funzionale permetterà di ridurre i consumi e dare maggior confort ai nostri dipendenti. Accanto a questo, però, ne mettiamo in campo anche uno estetico: la tinteggiatura delle facciate, mantenendo però la colorazione prevista dal centro storico".



L’assessore poi commenta: "Siamo contenti di proseguire con l’iter della riqualificazione di molti edifici comunali, sempre in sintonia con le linee europee relative all’approccio all’ambiente. Vogliamo sempre salvaguardare le caratteristiche storico-architettoniche dei nostri palazzi. Un esempio di intervento sano sul nostro patrimonio culturale".

Ricordiamo che recentemente il Comune ha ottenuto un finanziamento di 250 mila Euro, indirizzato alla sostituzione dei serramenti nella parte storica della scuola Secondaria Giovanni Piumati, sempre in via Barbacana.

[Il palazzo comunle nella parte affacciata su via Monte di Pietà]