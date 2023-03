Cortemilia perde un altro illustre cittadino: è mancato Aldo Pace

Cortemilia perde un altro illustre cittadino. Nella giornata di ieri (14 marzo) si è spento all’età di 83 anni Aldo Pace. L’uomo si è sempre speso a favore del paese e della scuola. È stato infatti Direttore Didattico della scuola, e diverse generazioni di cortemiliesi lo hanno avuto come insegnante e come preside che, come ricorda il professore Giovanni Giuseppe Destefanis sul suo profilo Facebook: «Ha sempre dimostrato fermezza, responsabilità, capacità organizzativa e azione educativa».



Ha anche servito il paese durante la sua esperienza di consigliere comunale “attento, preciso e deciso nel sostenere le sue posizioni, che ricordo erano tese sempre alla correttezza e all'imparzialità dell'agire pubblico” continua Destefanis.

L’uomo lascia la moglie Teresa, che è stata anche lei maestra, il figlio Beppe e la famiglia.

Per scelta della famiglia, molto riservata, il corpo di Aldo Pace è già stato tumulato nel cimitero di Cortemilia.