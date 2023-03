Demonte, si riasfalta la SS21: venerdì strada chiusa tra le 10 e le 16

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la statale 21 “della Maddalena” nell’ambito del centro abitato di Demonte.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 400 metri (dal km 16,900 al km 17,300) tra le 10:00 e le 16:00 di venerdì 17 marzo.

Durante la chiusura i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità locale mentre per i mezzi pesanti è previsto il divieto di transito tra Demonte (km 16,900) e Vinadio (km 27,900). Resta, infine, garantito il passaggio ai veicoli di emergenza e soccorso e alle Forze dell’Ordine.