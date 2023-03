Fiat 500, in arrivo il Raduno di Cuneo e i suoi ponti

Al via il primo raduno 500 del 2023. La prima data in calendario è quella del 26 marzo con il “RADUNO DI CUNEO” e i suoi ponti, organizzato dal Coordinamento di Cuneo, col Patrocinio del Fiat 500 Club Italia e del Comune di Cuneo.

Le iscrizioni del “Raduno di Cuneo” potranno essere effettuate nei giorni precedenti telefonando a Claudio Bernardi al numero 334 936 88 66, oppure il giorno stesso (ma non è più garantito il posto per la cena essendo disponibili solo 80 coperti).

Il ritrovo è a Cuneo città, direttamente sulla centrale piazza Galimberti, lato via Roma, dalle 13 alle ore 15.30. Nell'attesa chi vuole potrà pranzare a Cuneo al Gali in Piazza Galimberti che farà lo sconto ai partecipanti al raduno.

Il corteo di Fiat 500 si snoderà per le vie della città, andando a zigzagare nei luoghi più conosciuti, come la Caserma Vian e il Parco Parri, e soprattutto attraverserà i diversi ponti che caratterizzano e rendono unico il capoluogo. Speciale sarà la tappa rinfresco. Saremo ospitati alle porte di Cuneo, al Museo della Civiltà Contadina di Pecollo Giuseppe e Rosina, dove vengono conservati con cura e amore infiniti cimeli risalenti al periodo che va dal 1850 al 1950.

Non mancherà il passaggio sul ponte più nuovo, quello del raccordo autostradale, e poi attraversando per ultimo il ponte vecchio si risalirà in città.

Chi prenoterà entro il 20 marzo potrà partecipare alla cena presso la “Pizzeria Bella Napoli” in Corso Lungogesso Giovanni XXIII.

Gli organizzatori ringraziano i residenti per la pazienza e si scusano per gli eventuali disagi. Con apposita ordinanza per la sera verrà riservato il parcheggio ai partecipanti al raduno in: Piazza Torino lato Prefettura e Piazzetta San Sebastiano (Unicorno).

cui va il ringraziamento da parte degli organizzatori dell'evento, verrà riservato per la sera riserverà per la sera il parcheggio nelle piazzette: piazza Torino lato Prefettura e piazzetta San Sebastiano (Unicorno), il tutto verrà segnalato con apposita ordinanza.

Il menù proposto è: Tris di antipasti, Tagliolini al cinghiale, Arrosto con patate, Dolce, Caffè, Vino e acqua compresi €25 a persona.

Menu bimbo fino a 10 anni: Pasta al pomodoro, Cotoletta con patatine, Dolce, Bibita € 15.