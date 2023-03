Fiera della Meccanizzazione Agricola di Savigliano: attenzione alla viabilità modificata

In occasione del MAG – Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, in scena a Savigliano da giovedì 16 a domenica 19 marzo, cambia la viabilità di alcune strade cittadine.

Da giovedì a domenica – dalle 8 alle 20 – chiusura di via Canavere nel tratto compreso tra via Alba e il bivio per strada Apparizione (potranno accedervi i residenti che hanno ricevuto il pass in questi giorni).

Nei giorni di sabato e domenica – dalle 8 alle 20 – chiusura di via Alba nel tratto compreso tra la rotatoria di Borgo Marene e via delle Filande (potranno accedervi i residenti che hanno ricevuto il pass in questi giorni).

Cavalcavia nei pressi dell'ospedale: nella giornata di sabato sarà vietato l'accesso da Savigliano in direzione Marene (resterà percorribile nella direzione opposta). Domenica sarà invece chiuso completamente.

Navetta gratuita: sabato il servizio sarà attivo dalle 14 alle 18 su due tratte: Marene, Piazza Carignano – Area Fieristica; Savigliano parcheggio Conad (Via Mellonera) – Palazzetto dello Sport/Parcheggio coperto Ospedale (Via Arciretto) – Passaggio a livello via Ottavio Moreno. Domenica il servizio navetta sarà attivo anche dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 sulle tratte del sabato e sul percorso Cavallermaggiore parcheggio Cupole – Area commerciale Mercatò (Via Torino) – Rotonda Piazza Galateri

Parcheggi fiera: sarà possibile lasciare l'auto nei terreni agricoli dietro l'area fieristica, accedendovi dalla Sp7 che porta a Marene. Giovedì e venerdì tale parcheggio sarà gratuito, sabato e domenica vi si potrà accedere pagando 2 euro per tutto il giorno. Sarà possibile parcheggiare anche presso l'area artigianale di via Alba.

Per chi arriva con mezzi propri saranno disponibili diversi parcheggi in Savigliano (Piazza Schiaparelli; Parcheggio Coop, Parcheggio Conad, Palazzetto dello Sport / Parcheggio coperto Ospedale, area commerciale Mercatò, Via Torino), ma anche a Marene (Piazza Carignano) e Cavallermaggiore (Piazzale Cupole), da dove sabato e domenica si potrà raggiungere l’Area Fieristica con la navetta.

L'area ecologica di via Canavere resterà chiusa nei giorni di venerdì, sabato e domenica

Domenica, in occasione della Fiera di Primavera, le principali vie del centro storico di Savigliano resteranno chiuse per mercato straordinario (con divieto di sosta dalle 2 fino alle 22). Si raccomanda attenzione ai divieti di sosta anche nelle vie limitrofe al centro, per il posizionamento dei varchi

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Locale: 0172. 710300. Inoltre, in caso di necessità, è attivo anche il numero della Centrale dei Carabinieri di Savigliano: 0172. 241400.