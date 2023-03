L'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Bruno Piazzese ospite a Savigliano

Il 21 marzo ricorre la “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Il giorno successivo, Savigliano ospiterà una figura di grande rilevanza nell'ambito della legalità: Bruno Piazzese, imprenditore siracusano che da anni vive sotto scorta per essersi ribellato ai tentativi di estorsione.

Piazzese sarà alla Crusà Neira mercoledì 22 marzo, alle 21: sarà proiettato il docufilm – relativo alla sua storia – “Oltre la paura. Bruno contro la Mafia”, di Alberto Coletta.

Non è la prima volta che l'imprenditore, legato da una conoscenza personale al sindaco Antonello Portera, viene a Savigliano. C'era già stato nel 2008, ospite della Fondazione Bruzzone.

Piazzese vive sotto scorta da 20 anni: il suo “Irish pub” è stato incendiato per tre volte dalla mafia. Oltre a non essersi piegato al racket, l'imprenditore ha denunciato, testimoniato e dato coraggio ad altri imprenditori per indurli a non pagare.

«Un esempio di legalità e resistenza alla malavita organizzata – afferma il sindaco Antonello Portera – che siamo orgogliosi di avere nuovamente nella nostra città. Oltre al docufilm, Piazzese interverrà, raccontando ai presenti la propria storia. Che è un esempio di coraggio e di grande valore per tutti, specie per i più giovani».

La serata è organizzata dal Comune. L'ingresso è libero.