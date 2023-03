L’Alta Langa perde la sua scuola di pastorizia: il progetto di Paroldo va in soffitta dopo due soli anni

Doveva essere un modello esportabile unico in Italia, un modo per formare i giovani, indirizzandoli verso una professione, ormai, dimenticata, una risorsa nuova che avrebbe contrastato anche l’abbandono dei territori, ma il progetto della scuola di Pastorizia di Paroldo, presentato il 25 settembre 2020, è stato sospeso dopo soltanto due anni e mezzo.

Spiega il primo cittadino Pier Carlo Adami. “Per me è una grande dispiacere, ritenevo la scuola di Pastorizia un progetto fondamentale che potesse diventare un fiore all’occhiello per la zona, da esportare in tutta Italia. Abbiamo investito fondi e ci abbiamo anche messo la faccia. Forse un corso unico avrebbe esplicitato l’importanza e la complessità di questo percorso. La frammentarietà dei moduli non mi ha convinto, ma sicuramente hanno anche inciso il Covid e la necessità di dover svolgere buona parte delle lezioni in maniera virtuale”.







Il percorso prevedeva 315 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in 3 moduli ai quali era possibile aderire anche singolarmente, più 50 ore di stage in azienda. Sul futuro della scuola di Pastorizia, il primo cittadino di Paroldo ha le idee chiare. “Farò tutto quello che posso per non far cadere questo progetto. Non mi arrendo ed è una iniziativa che penso possa aiutare il nostro territorio. È ovvio che devo capire chi, oltre a me crede in questa scuola, e bisogna fare in modo che possa camminare sulle sue gambe”.



Se si decidesse di riprendere il progetto, sarebbe da calibrare in maniera differente, come aggiunge Franco Parola, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti Cuneo che è partner dell’iniziativa: “Il ciclo delle lezioni è andato molto bene e si è concluso. In futuro, eventualmente, il progetto dovrà essere ripensato. Solo chi già in precedenza aveva avuto esperienze nel settore zootecnico, infatti, ha poi ha potuto mettere in pratica quanto aveva imparato. La maggior parte degli studenti era interessata soprattutto alle lezioni sulla lavorazione del latte con particolare attenzione alle fasi della caseificazione, bisognerà tenerne conto e dare un taglio diverso alla formazione, considerando anche l’età media che era minore di quella prevista. Nei primi anni, poi, la spesa per gli iscritti era limitata grazie ai finanziamenti della Fondazione Crc. Ora avremmo dovuto contare su un numero sufficiente di iscritti per far quadrare i conti e questo non è avvenuto”.

[Lezione in aula nell'istituto dell'Alta Langa]